Pablo Motos estalla implacable contra Sánchez: "Nunca había sentido vergüenza de ser español"

Uno de los temas abordados este jueves en 'El Hormiguero' fue la investidura de Pedro Sánchez y el acuerdo entre el PSOE y ERC. Pablo Motos presentó la discusión, en la que participaron Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Así, el debate comenzó con Pardo expresando su opinión: "Lo que ha hecho el PSOE ha sido presentar su acuerdo de investidura con ERC. Es bastante llamativo por la cantidad de cesiones del PSOE y las pocas renuncias del independentismo". En su opinión, este acuerdo es poco equitativo, ya que no promueve la igualdad. De hecho, es precisamente lo que le sorprende del PSOE, que "esté actuando en contra de uno de sus principios fundamentales, la igualdad".

"Se pacta la amnistía, se pacta un mediador para seguir los pactos como si fuéramos una democracia anómala o amorfa, se pacta el traspaso de las competencias de Cercanías cuando incluso el Gobierno en algún momento dijo que podía ser ilegal y después se pacta una condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros", continuó la periodista de laSexta visiblemente enfadada.

Juan del Val continuó en la línea de Cristina Pardo. Aunque fue él quien introdujo a Junts y a Puigdemont en la conversación, señalando que anoche Puigdemont decidió no hacer declaraciones después del episodio con Bolaños y Aragonés. Según del Val, la explicación para esta decisión no es otra que un "ataque de celos" evidente. Afirmó que el hecho de que Junts se eche para atrás es puro protagonismo. "Como ya está todo concedido, se queda con poquito espacio para presumir de logros y yo creo que ha sido un ataque de celos no sabemos si momentáneo o duradero en el tiempo", sentenciaba.

Nuria Roca, por su parte, sugirió que prefería no llamarlo "negociación", sino "chantaje". Mientras que Tamara Falcó intervino lanzando la gran pregunta de la noche: "Es una situación indignante, pero ¿cuál sería la forma de poner fin a todo esto?".

Del Val respondió que la solución debería encontrarse en "cumplir con las leyes y asegurarse de que aquellos que cometen delitos rindan cuentas por sus acciones". Y fue precisamente en ese momento, cuando Pablo Motos intervino.

Con ironía, el presentador comenzaba diciendo: "El PSOE dice que habrá cesiones también por parte de Puigdemont. Igual se corta el flequillo". Para después contestar a su compañera Falcó: "Una excelente pregunta. Yo no sé cómo frenarlo, pero te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español, nunca me había pasado. Y, probablemente, si ahora viajara fuera y me preguntaran de donde soy, diría europeo porque no quiero decir que soy español, un lugar donde parece ser que hay presos políticos y por lo tanto este no es un sitio libre", afirmaba implacable contra el Gobierno.