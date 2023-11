Esto es lo que tiene que hacer Tamara Falcó antes de entrar en casa por la fobia de Íñigo Onieva

Un jueves más Tamara Falcó ha mostrado su faceta más natural en 'El Hormiguero' y ha hablado sobre su vida más personal, en relación esta vez a su marido Íñigo Onieva.

Pablo Motos compartió un video viral de un influencer de TikTok cuya pareja reaccionaba de manera sorprendente al verlo recién afeitado, exclamando: "¡Qué feo!".

El conductor del programa planteó a los colaboradores la pregunta de qué aspecto no les agradaba de sus parejas y viceversa. En ese momento, la marquesa de Griñón se unió a la conversación para revelar uno de los mayores "problemas" de Íñigo Onieva.

"No le gustan nada los pendientes de aros. Tiene como una especie de fobia y cuando me los pongo me dice: ¡Qué horror!", compartió la madrileña mientras tocaba instintivamente sus orejas.

Precisamente este mismo jueves la colaboradora llevaba unos pequeños aros de oro como pendientes. "En cuanto llegue a casa me los quito", aseguró la hija de Isabel Preysler.