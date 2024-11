Los países contra las redes sociales, Australia las prohibirá en menores y Canadá cierra Tik Tok

A principios de 2024 la noticia corría como la pólvora. Varios países, entre ellos España, ponían sobre la mesa la posibilidad de cerrar algunas redes sociales por su uso por menores y por problemas relacionados con la seguridad. Aquello sólo es el comienzo y ahora algunos de ellos ya han empezado a tomar medidas. Canadá cerrará Tik Tok y Australia aprobará este mes una nueva legislación sobre rrss y su uso en menores de 16 años, incluso con aprobación paterna.

En agosto de 2024 la Unión Europea planteaba problemas al uso de Tik Tok por parte de los menores de edad. Comenzaba una investigación por ocasionar comportamientos adictivos y por no tomar las medidas necesarias para proteger a los jóvenes, además de la causa cerrada de ese mes que terminaba con la retirada del programa Tik Tok Lite Rewards de la UE de forma permanente, como informaba Europa Press. La plataforma, propiedad de la china ByteDance había extendido el uso de sus vídeos cortos en formato vertical, que se llenaba de momentos virales, coreografías de bailes y retos. Un estudio cifraba en dos horas la cantidad de tiempo que los menores usaban al día esta app. En España, el informe de Qustodio hablaba de un promedio de 94 minutos al día visualizando Tik Tok.

La falta de medidas de protección, el uso de la publicidad sin control en la plataforma y los comportamientos adictivos asociados a su uso estaban entre las principales preocupaciones de la Unión Europea. Esta, en cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) con la que se busca la protección de los derechos de los usuarios, comenzó dos investigaciones. Así la extensión de Tik Tok, llamada Lite Rewards dirigida a mayores de 13 años, ofertaba regalos y puntos canjeables si se conseguía invitar a amigos a probarla. La versión de prueba en Francia y en España fue el foco de la preocupación y el 25 de abril la compañía china dueña de la plataforma suspendía el sistema de recompensas en Europa.

Canadá y Australia

Ahora hemos conocido que el gobierno canadiense ordenó la disolución de TikTok Technology Canada después de una revisión de varios pasos que proporcionó información y evidencia de que la empresa de redes sociales representaba un riesgo nacional. La decisión también tuvo en cuenta el asesoramiento de la comunidad de seguridad e inteligencia de Canadá, así como de otros socios gubernamentales. No prohíbe el acceso de los usuarios canadienses a la plataforma TikTok ni bloquea su capacidad de crear y publicar contenido en la plataforma. "Como resultado de un proceso de revisión de seguridad nacional de varios pasos, que implica un escrutinio riguroso por parte de la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de Canadá, el Gobierno de Canadá ha ordenado la liquidación del negocio canadiense llevado a cabo por TikTok Technology Canada, Inc.", se lee en el acomunicado.

"El gobierno está tomando medidas para abordar los riesgos de seguridad nacional específicos relacionados con las operaciones de ByteDance Ltd. en Canadá a través del establecimiento de TikTok Technology Canada, Inc." No está claro qué riesgos de seguridad representa ByteDance para el país, ya que el gobierno canadiense no ha proporcionado ningún detalle. Sin embargo, TikTok ha estado en la mira de varios países, siendo Estados Unidos el más vocal, debido a las preocupaciones sobre la posible recopilación de datos de los usuarios que el gobierno chino podría utilizar para operaciones de influencia en interés del Partido Comunista Chino.

TikTok publicó una breve declaración para expresar su oposición a la decisión y dijo que emprenderá una lucha legal para revocar la orden: "El cierre de las oficinas canadienses de TikTok y la destrucción de cientos de empleos locales bien remunerados no benefician a nadie, y la orden de cierre de hoy tendrá precisamente ese efecto. Imputaremos esta orden en los tribunales. La plataforma TikTok seguirá estando disponible para que los creadores encuentren una audiencia, exploren nuevos intereses y las empresas prosperen".

El caso australiano es mucho más tajante. El gobierno se dispone a introducir una legislación , la primera de este tipo para prohibir las redes sociales a todos los niños menores de 16 años. Hablamos de Facebook, Instagram, TikTok y X, cuyos dueños cuentan solo con un año desde que se apruebe la ley para resolver cómo hacer cumplir el estricto límite de edad. Está previsto que la ley se apruebe a finales de este mes y podría sentar un precedente en el resto del mundo.

"Las redes sociales están dañando a nuestros niños y quiero ponerles punto final", dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, añadiendo que había hablado con "miles de padres, abuelos, tías y tíos" sobre el tema. Según la legislación que se aprobará, ningún menor de 16 años podrá usar estas redes sociales, incluyendo a aquellos que ya tienen cuentas en ellas, y ni siquiera valdrá la aprobación de los padres para usarlas porque irán contra la ley. Las únicas excepciones barajadas tienen que ver con el uso educativo que establezcan algunos sistemas educativos. En el caso de incumplir la ley, serán las grandes tecnológicas las que cargarán con las consecuencias legales y sanciones que se diriman.