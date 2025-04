Pedro Pascal sabe morir mejor que nadie: sus 11 muertes memorables en pantalla

Pedro Pascal es uno de los actores más queridos por los aficionados al cine y a las series. A sus 50 años ha participado en más de 30 películas y unas 20 series entre las que se encuentran algunas de las mejores de las últimas dos décadas como "Juego de Tronos", "The Mandalorian", "Narcos", "The Equalizer" o "Wonder Woman 1984". Y aunque adorable como es, hay muchos de esos roles que eran personajes muy despiadados y por consiguiente han encontrado en la ficción las muertes más horribles. Y no hablamos de una o dos veces. Pedro Pascal muere como nadie en Hollywood y ya atesora hasta 11 interpretaciones con un mal final.

1. "Buffy, la cazavampiros" (1999)

En uno de los primeros papeles de Pedro Pascal en televisión, interpretó a Eddie, un universitario simpático que aparece en el primer episodio de la cuarta temporada. Desafortunadamente, es rápidamente convertido en vampiro tras un encuentro con un grupo de chupasangres. Buffy lo encuentra poco después y termina con él clavándole una estaca en el corazón. Así, Pascal empezó su racha de muertes televisivas con un clásico del género sobrenatural.

2. "Ley & Orden: Unidad Especial de Víctimas" (2011)

Como el agente especial Greer, Pascal tuvo una muerte corta pero intensa. Su personaje es arrestado y encerrado en una celda, donde termina siendo asesinado a tiros por otro preso. Una muerte rápida y violenta, típica del universo de “Ley y Orden”.

3. "Nikita" (2013)

En la serie de acción y espionaje, Pascal interpretó a Liam, un villano que finalmente paga el precio de sus crímenes. Durante una misión, es disparado a través de una puerta, cayendo finalmente abatido en el suelo, en una muerte tan eficiente como el ritmo de la serie.

4. "Graceland" (2013)

En su papel de Juan Badillo, Pedro Pascal protagoniza una de sus muertes más trágicas y humanas. Badillo, un agente encubierto, muere accidentalmente durante una pelea cuando su identidad es puesta en duda. Un giro emotivo y dramático en la trama de esta serie policiaca.

5." Juego de Tronos" (2014)

Sin duda, la muerte más icónica de Pascal. Como Oberyn Martell, el carismático príncipe de Dorne, protagonizó una de las escenas más impactantes de "Juego de Tronos". Durante un juicio por combate contra Gregor Clegane “La Montaña”, Oberyn domina la pelea y exige justicia, pero baja la guardia: La Montaña lo toma por sorpresa, lo derriba y, en una escena brutal, le aplasta el cráneo con las manos. Esta muerte quedó en la mente de millones de espectadores por su intensidad y crudeza.

6. "Bloodsucking Bastards" (2015)

En esta comedia de terror, Pascal es Max Phillips, un jefe convertido en vampiro. Tras una intensa confrontación, es apuñalado en la cabeza y luego rematado con una estaca en el corazón. Su muerte es tanto sangrienta como cómicamente exagerada, en sintonía con el tono del filme.

7. "Kingsman: El círculo dorado" (2017)

Aquí Pedro interpreta a Whiskey, un agente secreto con un giro oscuro. Durante la batalla final, es arrojado de cabeza a una gigantesca trituradora de carne. Su muerte no solo es gráfica, sino que además ocurre tras una gran revelación sobre sus motivaciones. Sin duda, una de las muertes más extravagantes de su carrera.

8. "The Equalizer 2" (2018)

Como Dave York, Pascal interpreta a un antagonista que confronta a Denzel Washington en un enfrentamiento climático en un faro. Después de una intensa pelea, York es apuñalado y empujado desde la torre hacia su final. Una muerte cargada de tensión y justicia poética.

9. "Drive-Away Dolls" (2024)

En esta comedia negra, su personaje Santos encuentra un destino especialmente macabro: es degollado y sus ojos son arrancados, en una de las muertes más gráficas y espeluznantes de su filmografía.

10. "Gladiator II" (2024)

En la esperada secuela, Pascal interpreta a Marcus Acacius. En una batalla épica, su personaje es acribillado por una lluvia de flechas, en una clara referencia a las muertes clásicas del cine de gladiadores. Una salida heroica y trágica.

11. "Prospect" (2018)

Ezra, el personaje de Pascal, es un mercenario en un planeta hostil. Durante el clímax, es alcanzado por un disparo en el pecho en medio de un tiroteo y muere en el suelo, dejando a los protagonistas jóvenes continuar su viaje.

Afortunadamente en el resto de su producción sigue vivito y coleando y tenemos mandaloriano para rato.