Pedro Piqueras se pronuncia sobre su sustituto Carlos Franganillo: ''En cierto modo, nos parecemos... es más joven y tiene mucho futuro por delante''

A tan solo una semana de saber que el director y presentador de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, se jubilaría a finales de 2023 y su sustituto pasaría a ser Carlos Franganillo, periodista y presentador de RTVE, el albaceteño ha decidido dar una entrevista a la revista Pronto para sincerarse sobre todo lo que está a punto de venir en su vida.

Pedro Piqueras y Carlos Franganillo Mediaset / RTVE

Piqueras, quien lleva más de 50 años de profesión y 17 años en Mediaset, ha confirmado que la decisión de jubilarse la ‘’tomó hace ya tiempo’’ y que fue comunicada a la dirección el pasado mes de mayo y se hizo pública el lunes 20 de noviembre, el mes de diciembre será la fecha en la que el periodista ponga punto y final cerrando una etapa de su vida profesional para cederle el mando a Franganillo. “En diciembre me marcharé. Además, Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo. En cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado”, declara al medio citado.

En lo que respecta a su jubilación también ha querido ser claro: “Dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia”.

Pedro Piqueras tocando el piano en 'Planeta Calleja' Mediaset

Cabe destacar que Piqueras, además de gran profesional, es una persona cuyo gusto por la música es muy fuerte y prueba de ello fue en un episodio de ‘Planeta Calleja’, presentado por Jesús Calleja, donde el periodista se convirtió en protagonista mostrándole al aventurero su pasión por dicho arte tocando el piano además de hablar del grupo musical en el que formó parte durante su juventud, el grupo ‘Carcoma’.