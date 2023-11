Así ha sido la despedida de Carlos Franganillo de RTVE, el sustituto de Pedro Piqueras

El lunes 21 de noviembre los medios de comunicación se hicieron eco de una doble noticia. Pedro Piqueras se jubila de Informativos Telecinco, a finales de 2023, y Carlos Franganillo, periodista de RTVE, pasa a ser su sucesor. El ovetense dejará de presentar Telediario 2 para pasar a los informativos nocturnos de la cadena principal de Mediaset.

Franganillo no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer al que fuera su equipo en la Televisión Española además de despedirse de ellos. Gracias a un vídeo compartido en la red social X (conocida anteriormente como Twitter), por la periodista M.J Guerola, se puede ver al protagonista dedicando unas sinceras palabras de afecto a la que ha sido su redacción.

“Para mí estar en RTVE ha sido un auténtico privilegio, y estar con vosotros un lujo. El haber sido la cara, o haber estado poniendo la cara del trabajo que se hace en esta redacción. Para mí es realmente un honor inmenso, y quiero que lo sepáis”, dice emocionado.

“Si me voy de aquí no es por ninguna pega con RTVE, al revés

, no tengo nada que recriminarle, todo lo contrario. Me han dado, y me habéis dado, más de lo que podía soñar, y me lo he pasado muy bien. Yo he venido aquí como un niño a un parque de atracciones cada día, y aquí hay buenos compañeros, amigos, y gente que voy a considerar siempre parte de la familia”, concluía agradecido.