El periodista asturiano Adrián Cordero la lía en X con su mapa de España

Las redes sociales hacen aflorar todo aquel boca a boca que antes no pasaba de ahí, o como mucho, llegaba a través de programas de humor o vídeos absurdos. En la red social X (ya está bien, Elon) ahora han proliferado incluso cuentas que usan la ironía, por casi indetectable, para elaborar posts con el único interés de levantar polémica, causar gracia o incluso sincerarse. Recordemos que hay una cuenta que incluso usa su influencia, ahora ya palpable, para alejar a los turistas del norte de España en verano. Y en esta línea podría considerarse el último comentario de un presentador del tiempo asturiano, Adrián Cordero, actualmente en la televisión canaria, que hizo una apreciación sobre el tiempo en su tierra natal vistas las previsiones y rápidamente se ha hecho viral con más de un millón de visualizaciones, más de 500 comentarios de todo pelo y casi 2.000 me gusta.

Retomemos los hechos: Adrián Cordero es un periodista especializado en meteorología que trabajó en laSexta, la Ser y actualmente trabaja en Radio Televisión Canaria y vive en Tenerife. Cordero es asturiano de nacimiento (Avilés) en enero de 1988, y durante ocho años se hizo conocido por su trabajo en laSexta Meteo. Además es conocido por deleitar a sus seguidores con canciones del repertorio español como nos recuerda la revista "¡Hola!". En 2021 se cambió a RTVC y el programa "Ponte al día". Muy activo en redes sociales el pasado 8 de agosto compartía un mapa satelital de la península con una importante capa de nubes blancas sobre la cornisa cantábrica, y lo acompañaba de este texto: "Nunca dejará de sorprenderme que haya gente que, voluntariamente, elija el Cantábrico como destino vacacional".

Inmediatamente recibió cientos de mensajes en sentidos muy opuestos. Estaban aquellos que le hacen el juego a la oportunidad: "Correcto, no vengáis. Solo llueve, estamos tristes y nos comen los tiburones", comentario que reía el periodista, dedicado a contestar a cada mención con paciencia. En muchos casos con contestaciones inteligentes, como la que le dio al que le espetó que "un hombre que desprecia y menosprecia su propia tierra. Ni es hombre, ni es ná", a lo que Cordero le repreguntó: "Y los que viven en Córdoba y se quejan del calor de Córdoba qué son exactamente ? Extraterrestres ?".

Ante la repercusión de su post, el asturiano ha querido lanzar una contestación para evitar los equívocos: "Me encanta que esto se haya viralizado 🤭🤭 Adoro MI TIERRA, pero no soporto SU VERANO. Es compatible, créanme. *Nacido en Asturias en enero del 88". Buscando una posible explicación a sus comentarios al respecto, como el de "Me dejas que no me guste el clima asturiano en verano?" en una entrevista en 2021 para "Fusión Asturias" confesó que "salí de Asturias por necesidad, no por voluntad. Considero que es un sitio maravilloso para vivir, donde hay una gran calidad de vida, y no te lo digo desde un punto de vista emocional, creo firmemente que es así, se vive muy bien por muchos motivos. Lo único que no me sienta bien es el clima húmedo por razones de salud".

Entre otros posts ha querido compartir un mensaje de reflexión sobre lo ocurrido. "Esta publicación mía se ha viralizado en X. A esta hora, anda por el medio millón de visualizaciones, y ya no consigo seguir el hilo de los comentarios. Y tampoco me interesa. En realidad, me preocupa mucho más lo que ha sucedido desde un punto de vista social, porque mayoritariamente ha sido interpretada como un ataque externo cuando, en realidad, era el lamento (irónico) de un asturiano de nacimiento al que, este verano, le tiene exhausto por la falta de días soleados y estivales".

El periodista encuentra entonces los que reaccionan cuando creen que atacan lo suyo: "Siendo este el sentir mayoritario de la gente de esta tierra, de mi tierra -vaya verano más malo estamos teniendo, dicen en cada esquina-, como sociedad tendemos a revolcarnos cuando alguien, presumiblemente, ataca lo nuestro. Ese odio al de fuera, ese sentimiento supremacista de lo propio, esa tendencia al desprecio de lo ajeno, esa idea tan turbia de la identidad...". Finalizó calificando de "cáncer de esta sociedad" detalles como la "sinrazón identitaria, xenófoba y soberbia", terminando con una reflexión: "Porque hoy, se ha metido contigo, uno de los tuyos. Y tú no te has dado ni cuenta".