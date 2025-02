¿A mi perro le gusta ver la televisión? Esto dice la ciencia

Si alguna vez has notado que tu compañero canino se queda embelesado mirando la tele, prestando atención a determinados sonidos o ladrando a criaturas que aparecen en ella, quizás te hayas preguntado si realmente comprende lo que está presenciando. En los últimos tiempos, la ciencia ha empezado a analizar este tema con mayor atención. Asimismo, plataformas como TikTok han dado auge a videos de perros reaccionando a lo que ven en la TV.

Los perros experimentan los contenidos audiovisuales de manera diferente a los humanos, lo cual está relacionado con diferencias en la forma en que captan los colores, el espacio y aquello que estimula su interés. Se ha demostrado que los perros no perciben la televisión y otras pantallas como los humanos, debido a su percepción cromática, percepción espacial e instintos de atención. Su visión es dicromática, lo que significa que solo discriminan entre tonos de amarillo y azul, a diferencia de los humanos, cuya visión es tricromática. Esta limitación influye en cómo experimentan los contenidos que se transmiten a través de las pantallas.

Para que los perros perciban el movimiento con fluidez, se requiere que vean por lo menos 70 fotogramas cada segundo. Esto puede provocar que vean una secuencia de imágenes fijas que cambian lentamente, en lugar de una secuencia de movimiento constante. Sin embargo, los perros suelen mostrar más interés en los videojuegos debido a que estos tienen una frecuencia de imagen superior a la del cine o la televisión.

La relevancia del sonido. Los perros y los felinos domésticos pueden sentirse más atraídos por los estímulos auditivos que por los visuales, sobre todo si los reconocen. Los perros suelen reaccionar a sonidos que interpretan como "llamadas", como los ladridos de otros perros o las sirenas.

No existe certeza sobre si los perros pueden distinguir entre lo que es real y lo que es ficticio. No obstante, parecen ser capaces de notar la diferencia entre movimientos reales y aquellos que no lo son. De acuerdo con un estudio llevado a cabo en la Universidad de Padua, los perros mostraron más interés en movimientos que parecían naturales, como el de un animal caminando a cuatro patas.

Algunos propietarios permiten que sus perros vean la televisión para evitar que se sientan solos, lo que podría resultar en una estimulación positiva, pero también podría causarles sobreexcitación o estrés. Es importante elegir contenidos adecuados, como paisajes naturales o animales moviéndose pausadamente. La música clásica, en particular las piezas para piano, puede tener un efecto tranquilizador.

Freya Mowat, veterinaria y oftalmóloga de la Universidad de Wisconsin-Madison, realizó una investigación para determinar si los animales pueden entender lo que están viendo y si se sienten atraídos por ciertas figuras o colores en la pantalla. Mowat descubrió que lo que más captaba su atención era la presencia de otros perros. Según esta investigación, los canes se sienten más atraídos por los géneros de ciencia ficción o acción, ya que poseen más bastones oculares, lo que mejora su visión nocturna y su capacidad para detectar movimientos. Mowat también indicó que muchos perros se acercan al dispositivo para comprobar si lo que están viendo es real. En este sentido, añadió que los personajes de caricaturas no tienen ningún significado para ellos, ya que no existen en el mundo real.

Las preferencias también parecen estar relacionadas con factores como la raza. Los perros de trabajo, como los de caza y pastoreo, demostraron un mayor interés en ver la televisión. Los perros de caza, por su parte, parecían prestar más atención a las imágenes de aves. En conclusión, algunos perros pueden disfrutar de los contenidos de la televisión, sobre todo si estos incluyen animales o movimientos que atraigan su atención. A pesar de esto, la mayoría solo mira la pantalla por breves instantes, más por curiosidad que por un interés verdadero en lo que se transmite. Una teoría interesante plantea que los perros ven la televisión porque disfrutan de la compañía de sus amos.