Plataforma per la Llengua quiere el catalán en RTVE también en Mallorca

La plataforma Plataforma per la Llengua, reconocida por su agresiva defensa de Cataluña en cada ámbito de la sociedad, ha lanzado recientemente una iniciativa que pide al nuevo canal de Cataluña de RTVE para acceder a las Islas Baleares, particularmente Mallorca. La campaña se limita a las reuniones audiovisuales de Cataluña (TV3) en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre las bajas ofertas de televisión en Cataluña. Esta acción responde a la preocupación creciente por la escasa oferta televisiva en catalán disponible para los ciudadanos de las islas, que actualmente se limita principalmente a IB3 y a la señal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3)

La entidad considera que la exclusión inicial de las Baleares de la cobertura del canal supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y una discriminación respecto a otras comunidades autónomas donde el catalán es lengua propia, como Cataluña y la Comunidad Valenciana. Plataforma per la Llengua ha impulsado una moción dirigida a las instituciones baleares y estatales para reclamar que el nuevo canal de RTVE en catalán, conocido como 2CAT, sin nombre definitivo, no quede restringido únicamente al ámbito territorial de Cataluña. La moción solicita que se garantice la emisión del canal en las Islas Baleares y que se reconozca el derecho de los ciudadanos a acceder a contenidos audiovisuales en su lengua propia.

Según ellos, esta ocasión es desaprovechar una oportunidad histórica para normalizar el uso del catalán en los medios públicos estatales y para fortalecer la cohesión lingüística y cultural de los territorios de habla catalana. Además, recuerda que la Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares obliga al Govern a impulsar la presencia del catalán en los canales de titularidad estatal y a colaborar con las comunidades autónomas que comparten la lengua. El portavoz de la formación, Lluís Apesteguia, ha calificado de “auténtica vergüenza” que los derechos lingüísticos dependan de criterios partidistas y ha denunciado la “doble discriminación” que sufren los ciudadanos de las islas respecto a los de Cataluña.