Cristóbal Soria, tajante sobre José María del Nido: "Nunca fui de su cuerda, me hizo mucho daño"

En el año 2002, el abogado y empresario sevillano José María del Nido Benavente, fue designado Presidente del Sevilla FC y durante su presidencia el conjunto hispalense consiguió excelentes resultados, convirtiendo al equipo andaluz en uno de los mejores clubes durante la primera década del siglo XXI, con las dos primeras copas de la UEFA de su historia (lo que actualmente se conoce como la UEFA Europa League, competición que el Sevilla domina con mano de hierro con 7 entorchados), dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y otra de España, sumando al distintivo otorgado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor club del mundo en el año 2006. A pesar de esta bonanza deportiva, en su vida dentro de la abogacía fue salpicado por la corrupción de Marbella durante la alcaldía de Julián Muñoz, siendo condenado a 7 años de prisión en el año 2011, cumpliendo 3 años en la cárcel, desde el 5 de marzo de 2014 hasta el 21 de abril del 2017, cuando fue bendecido por el tercer grado. Problemas legales aparte, en su etapa como máximo mandatario del club sevillista tenía admiradores y gente que estaba fuera de su círculo, uno de ellos Cristóbal Soria, quien fuera delegado de campo del Sevilla Fútbol Club entre el año 2000 y el 2011, convertido en toda una personalidad televisiva gracias a su participación en 'El Chiringuito de Jugones'. El sevillano se ha sincerado en el podcast 'Palomeros' liderado por Manu, Gonzalo e Imad y Soria ha admitido que Del Nido "le ha hecho mucho daño".

"Yo nunca fui hombre de del Nido, jamás. Él además no puso como delegado del Sevilla FC. Su visión del delegado de campo era la de chivato del vestuario y no eso no lo soy, eso no va conmigo. No era un hombre de su cuerda, de su entorno y yo sabía que cuando terminaba todas las temporadas, mi puesto estaba en la cuerda floja, corría peligro. No me daba buenas sensaciones, al final el tiempo pone a todos en su sitio y creo que es una persona que ha hecho mucho daño, tanto en lo personal como en lo profesional. No quiero perder mucho tiempo hablando de él porque todo el mundo sabe quién es él realmente", espetó con dureza Cristóbal Soria.