Prime Video lanza un canal de televisión lineal en Alemania con series y fútbol, ¿Podría ser el próximo paso en España?

El gigante del streaming, Amazon Prime Video, está a punto de revolucionar la forma en que los usuarios consumen contenido en Alemania y Austria, con el lanzamiento de su primer canal de televisión lineal llamado Prime el 17 de abril de 2025. Este movimiento estratégico busca fusionar la experiencia tradicional de la televisión con la flexibilidad del streaming, ofreciendo una programación cuidadosamente seleccionada que incluye series populares, eventos deportivos en vivo y, por supuesto, publicidad. La pregunta que surge es: ¿podría España ser el próximo mercado en disfrutar de esta innovadora propuesta?

La iniciativa de Amazon responde a la creciente necesidad de los usuarios de encontrar contenido de manera más sencilla en la vasta biblioteca de Prime Video. Con decenas de producciones originales y grandes estrenos disponibles, la plataforma busca facilitar el descubrimiento de nuevas series y películas a aquellos que prefieren la experiencia de la televisión lineal. Christoph Schneider, Director de Amazon Prime Video para Alemania, explicó que el objetivo es ofrecer un "entretenimiento lean back", proporcionando orientación y una introducción rápida a la gran variedad de contenido que ofrece la plataforma.

El canal Prime estará disponible en la sección "Live TV" de la aplicación y el sitio web de Prime Video, junto con las emisoras públicas que ya se emiten. Para su lanzamiento, se emitirán los dos primeros episodios de la nueva temporada de "LOL: Last One Laughing" en horario de máxima audiencia. Además, la programación incluirá series como "Reacher", "The Lord of the Rings: The Rings of Power" y "Fallout", así como producciones internacionales como "Culpa Mía", "Maxton Hall" y "Perfekt verpasst".

Uno de los aspectos más atractivos del canal Prime será la inclusión de eventos deportivos en vivo. Los espectadores alemanes podrán disfrutar de partidos de la UEFA Champions League, mientras que en Alemania y Austria se transmitirán los partidos de tenis del torneo de Wimbledon. Esta apuesta por el deporte en vivo busca diferenciar el canal de los canales FAST, que suelen ofrecer contenido de archivo y temático.

En cuanto a la publicidad, Amazon promete que las interrupciones serán mínimas y menos frecuentes en comparación con la televisión tradicional. Este modelo publicitario se alinea con la estrategia de Amazon de integrar la publicidad en sus servicios de streaming, ofreciendo a los anunciantes un modelo de reserva similar al de la televisión, pero garantizando una experiencia más fluida para los espectadores. Además, Amazon tiene previsto abrir Prime a la medición de su audiencia, lo que permitirá a los anunciantes evaluar su rendimiento y compararlo con los canales de televisión clásicos.

La pregunta clave es si esta propuesta llegará a España. Si bien aún no hay confirmación oficial, no se puede descartar la posibilidad. La logística no debería ser un obstáculo, y la demanda de los usuarios españoles por tener una mayor cantidad de canales disponibles es evidente. Un canal lineal dentro de Prime Video, con su variedad de contenido exclusivo, podría ser un excelente añadido para el mercado español. Sin embargo, es posible que la oferta deportiva varíe en España. Al igual que los usuarios austriacos, los espectadores españoles podrían quedarse sin acceso a los partidos de fútbol. A pesar de ello, la inclusión de series populares y producciones originales de Prime Video sería un gran atractivo para el público español.

En definitiva, el lanzamiento del canal Prime en Alemania y Austria marca un hito en la convergencia entre la televisión tradicional y el streaming. Si bien la llegada a España aún es incierta, la posibilidad de disfrutar de una experiencia de televisión lineal curada por Amazon Prime Video es, sin duda, un aliciente para los usuarios españoles. Solo queda esperar y ver si Amazon decide apostar por este nuevo modelo en el mercado español