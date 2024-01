El productor de "American Idol", Nigel Lythgoe, demandado por Paula Abdul por varias agresiones sexuales

La denuncia de Paula ABdul contra el productor de "American Idol", Nigel Lythgoe, por "múltiples" casos de agresiones sexuales ha abierto la puerta a nuevas denuncias de mujeres que participaron en el espacio de entretenimiento de la ABC.

Hace apenas una semana Abdul, de 61 años, declaró por primera vez que el productor la "insultó y menospreció verbalmente" durante las reuniones iniciales para unirse a "American Idol" en el año 2001. La artista explicó que Nigel la había intentado convencer de que era una " celebridad y probablemente no sería conocida por los concursantes del programa", a pesar de que otros creían que "ella era exactamente lo que estaban buscando". A pesar de sus reticencias, finalmente aceptó.

En los documentos de la denuncia, Paula afirmó que el primer caso de agresión sexual había ocurrido durante una de las primeras temporadas de "American Idol", mientras estaba de gira para las audiciones regionales. "Una noche, después de las audiciones del día, Lythgoe y Abdul entraron en el ascensor del hotel donde se alojaban", se puede leer en los documentos legales en los que también se narra como "al entrar al ascensor, Lythgoe empujó a Abdul contra la pared, luego le agarró los genitales y los senos y comenzó a meterle la lengua en la garganta". La demanda afirma que el juez invitado de DWTS "intentó empujar" a Nigel y que ella se apresuró a ir a su habitación una vez que se abrieron las puertas del ascensor. Inmediatamente se puso en contacto con sus representantes para informarles del incidente.

Según los documentos, el segundo presunto hecho tuvo lugar durante una cena celebrada en casa del ex bailarín-coreógrafo, luego de que Paula firmara un contrato para aparecer como juez en "So You Think You Can Dance" en 2015. Abdul supuso que era una cena profesional y acudió, pero en seguida se dio cuenta de su error cuando ambos estaban sentados en un sofá, y Nigel había intentado ponerse encima de ella.

Paula describió los besos que intentó darle y cómo decidió no contar nada del incidente por "posibles implicaciones para su carrera", además de confesarse testigo del acoso del productor hacia una de sus asistentes. Lythgoe ha reconocido encontrarse "conmocionado y entristecido" por las afirmaciones de Abdul. y tras afirmar que se había enterado por la prensa de las acusaciones quiso aclarar que "no sólo son falsas, sino que son profundamente ofensivas para mí y para todo lo que represento".

Otra de las mujeres asegura que intentó convencerla de que subiera a su coche para ir a una fiesta de despedida después de que terminara la única temporada del programa e intentó besarla y empujó a otra contra un piano intentando meterle la lengua en la boca.