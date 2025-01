Movistar Plus+ apuesta por Tom Cruise para dar inicio a su nuevo canal en el día de hoy

Movistar Plus+ sigue reforzando su catálogo de contenidos con la incorporación de cuatro nuevos canales procedentes de las islas británicas, que se sumarán a su oferta a partir de 2025. Estos canales, junto a la reciente integración de Apple TV+, triplican las opciones de entretenimiento para los usuarios, que ya disfrutan de plataformas como MAX y SkyShowtime. Además, hoy 28 de enero de 2025 llega Hits por M+, un nuevo canal dedicado a las grandes producciones de Hollywood, que promete convertirse en un referente para los amantes del cine.

El mejor cine, aquí en Movistar Plus+

Hits por M+, disponible tanto en el paquete básico como en el servicio de streaming por 9,99 € al mes, ofrecerá un amplio catálogo que incluye desde clásicos del cine hasta éxitos recientes. Entre los títulos destacados se encuentran sagas como "Misión Imposible", "Jungla de cristal" y "Karate Kid", así como películas icónicas como "Titanic", "Forrest Gump" y "El silencio de los corderos". También habrá espacio para taquillazos más recientes como "Top Gun: Maverick", "Wonka" y "Cualquiera menos tú". Este canal, respaldado por la alianza de Movistar con Sony Pictures, se actualizará constantemente para adaptarse a las temporadas y estrenos cinematográficos, garantizando una experiencia de entretenimiento de alta calidad.

Un gran abanico de entretenimiento

Además de Hits por M+, Movistar Plus+ incorporará otros canales especializados. BBC Food (dial 92) se centrará en la gastronomía, llenando el vacío dejado por Canal Cocina. BBC History (dial 84) ofrecerá documentales sobre momentos clave de la historia, con especial atención a la monarquía británica. BBC Drama (dial 32) presentará las producciones más destacadas de la BBC, mientras que BBC Top Gear (dial 34) se dedicará al mundo del motor, inspirándose en el famoso programa homónimo. Otra novedad es la llegada de Caza y Pesca, un canal especializado en contenidos relacionados con la naturaleza, que se integrará al paquete básico sin coste adicional a partir del día de hoy. Con estas incorporaciones, Movistar Plus+ consolida su posición como una de las plataformas más completas del mercado, ofreciendo una amplia variedad de opciones para todos los gustos y preferencias. Esta expansión refleja el compromiso de Movistar Plus+ con la innovación y la diversificación de su oferta, asegurando que sus usuarios disfruten de lo mejor del cine, la televisión y los contenidos especializados en un solo lugar.

