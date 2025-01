El mejor cine de 2024, en bucle gracias a Movistar Plus+

La alfombra roja del teatro Dolby de Los Ángeles está a punto de deslizarse para ser pisoteada por las grandes estrellas del séptimo arte en la ceremonia número 97 de los premios Oscar, que tendrá lugar el próximo 2 de marzo y que será retransmitida en Movistar Plus+. La televisión de pago más importante de nuestro país, que ya ha puesto toda la carne en el asador por la gran favorita en la categoría de mejor actriz principal, nos trae el mejor cine de los galardones más famosos del mundo, en cuanto a largometrajes se refiere.

Tres semanas de peliculones en bucle

Sin moverte del sofá, tan solo con encender tu aplicación de Movistar Plus+, desde el próximo 16 de febrero hasta el 9 de marzo, las películas nominadas en esta edición y grandes ganadoras en ceremonias actuales serán emitidas durante las 24 horas del día en el canal "Oscars por M+", un canal pop up con lo mejor del séptimo arte en bucle y que tendrá como gran colofón la cobertura de la ceremonia de estos próximos Oscars. Como es habitual en Movistar Plus+, durante la madrugada del 2 al 3 de marzo en España, los suscriptores disfrutaran de toda la ceremonia de principio a fin, con la gran esperada alfombra roja, los discursos de los ganadores y toda la magia de la industria de cine estadounidense, en una noche especial en la que se rendirán homenaje a las víctimas de los terribles incendios que sacudieron la costa oeste de los Estados Unidos, sumado a que no habrá actuaciones en directo durante toda la gala, un hecho bastante sorprendente.

Suma y sigue

Movistar Plus+ sigue sumando a su catálogo de contenidos nuevas experiencias audiovisuales para sus clientes con la llegada de cuatro nuevos canales en 2025, recién llegados de las islas británicas. Estos canales se suman a la reciente incorporación de Apple TV+ para los usuarios de Movistar, triplicando las opciones de ocio en cuanto a series y películas nos referimos, sumándose la plataforma de la manzana a la ya incluida MAX y Skyshowtime. A todo esto se suma un nuevo canal a la lista de contenidos de Movistar Plus+, aunque no será el único, con las mejores películas de Hollywood que están disponibles en el canal Hits.