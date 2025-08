RTVE cancela 'La Garita' tras solo dos emisiones pese a haber invertido más de 900.000 euros

2 días en emisión y adiós de la programación de RTVE, 'La Garita' no ha funcionado. Los telespectadores del ente público se quejaron del horario de 'El Grand Prix del verano' viendo que en el access prime time de la cadena principal de la televisión pública emitían el formato televisivo liderado por Álex Clavero y JJ Vaquero, que venía para cubrir el puesto de 'La Revuelta' pero que no ha tenido ni una décima parte del éxito del programa liderado por David Broncano. RTVE ha decidido cancelar 'La Garita' tras apenas dos entregas en el access prime time de La 1, convirtiéndose en uno de los programas con menor recorrido de su historia reciente. Presentado por los humoristas JJ Vaquero y Álex Clavero, el espacio pretendía repasar momentos destacados del archivo de la cadena pública durante el parón veraniego de 'La Revuelta', pero no logró convencer ni a la audiencia ni a la crítica. Las reacciones fueron tan negativas que, solo una semana después de su estreno, RTVE optó por retirarlo de su parrilla. En su lugar, ha recuperado el clásico 'Viaje al centro de la tele', dirigido por Pedro Santos, que vuelve a emitirse de martes a jueves tras el 'Telediario 2'.

Un fracaso que roza el millón de euros

Pese a su retirada exprés, 'La Garita' ha supuesto un importante coste para RTVE. Según la actualización de contratos publicada por la corporación en su portal de transparencia, el programa contó con un presupuesto de 917.178 euros y fue producido en colaboración con Globomedia. Aunque RTVE no ha confirmado oficialmente qué ocurrirá con las entregas ya grabadas, fuentes consultadas por El Televisero aseguran que podrían relegarse a La 2 en una franja aún por determinar. Este fracaso se suma a otros intentos fallidos de la cadena por renovar su oferta de access, un tramo horario que sigue siendo uno de los grandes retos para La 1.