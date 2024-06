13 votos separaron de la final a un posible ganador de “Supervivientes 2024”

“Supervivientes 2024” llega a su fin, y este martes se dará a conocer el próximo ganador que escribirá con letras de oro su nombre en los anales del concurso. Ayer se celebró la semifinal y la audiencia decidió cuál de los cinco supervivientes decía adiós a su presencia en la final. Con tan solo 13 votos de diferencia, Gorka Ibarguren fue elegido por el público de Mediaset para abandonar la isla, una decisión sorprendente ya que durante varias semanas se había posicionado como uno de los favoritos para ganar el concurso de Telecinco.

Pedro García directo a la final

La semifinal arrancó de forma frenética, con la salvación de Pedro García Aguado, quien recibió el apoyo del 53% de la audiencia. La salvación del medallista olímpico y campeón del mundo de waterpolo reforzó la idea de que podría salir campeón el próximo martes, tal y como afirman los trabajadores de “Vamos a ver”. Tras conocer al primer salvado de la noche, la gala llegó al momento cumbre de la jornada, con una de las expulsiones más complicadas de la historia del concurso.

El final más ajustado

“El salvado, el cuarto finalista, ha obtenido un 50,003%. Está tan ajustado, chicos, que hemos tenido que ir a decimales… ¡Esto no había pasado nunca!”, explicaba una emocionada Sandra Barneda al público y a los participantes. Por tan solo 13 votos de diferencia, Rubén Torres continuaba en el concurso, dejando a las orillas de la final a un emocionado Gorka Ibarguren, que se despidió entre lágrimas del concurso de Telecinco

“Estoy súper orgulloso de que pase a la final. Quiero dar las gracias a toda la audiencia, a todo el mundo que nos ha seguido, que nos ha dado su cariño… Nada, esta aventura, si alguien cree que no es real o que detrás de las cámaras nos dan de comer, quiero decir que esto es cien por cien real. Es la aventura más heavy que he hecho en mi vida. La he disfrutado, no estoy triste porque voy a casa con lo que más quiero. Que gane el mejor”. Estas fueron las palabras de despedida de Gorka, quien recibió el consuelo de Laura Madrueño, que despidió con honores los escenarios en Honduras donde se ha desarrollado esta edición de “Supervivientes 2024”, dejando todo preparado para que Madrid reciba a los finalistas de este concurso.

“15 semanas de aventura en las que el hambre, el cansancio, el agotamiento y la desidia se convirtieron en sus enemigos y se hicieron presa de ellos sin imaginar que iban a tener fuertes contrincantes. La valentía, la superación, el coraje y la lucha les hicieron sobreponerse y continuar a pesar de todo, logrando convertirse en verdaderos ejemplos de la palabra sobrevivir”, espetó la presentadora en una despedida épica del territorio hondureño.