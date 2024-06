¿Por qué Laura Madrueño no estará en la final de 'Supervivientes 2024'?

La esperada final de 'Supervivientes 2024' ya tiene fecha y lugar: el próximo martes, 18 de junio, en Madrid. Sin embargo, la sorpresa ha sido la confirmación de la ausencia de Laura Madrueño, una de las presentadoras más queridas del reality, en este evento crucial.

Durante la emisión del último episodio de 'Supervivientes: Tierra de nadie', Carlos Sobera aprovechó para despedirse de Laura Madrueño y anunciar al público su ausencia en la final. "El próximo martes, que habitualmente había 'Tierra de Nadie', lo que va a haber esta vez es la gran final de 'Supervivientes'. Eso significa que yo ya digo adiós y que no te vuelvo a ver hasta la próxima edición", comentó Sobera, marcando el fin de su colaboración en esta temporada.

Laura, visiblemente emocionada, respondió con cariño a su compañero: "Nos veremos a la vuelta. Sabes que te adoro, que ha sido un placer. No me puedo creer que estemos en la gala 14". Luego, confirmó su ausencia en la final: "Además, me va a dar mucha pena no estar con ellos ni con vosotros el próximo martes, pero bueno, tenemos mucho por delante aquí todavía".

La razón de esta inusual ausencia es la preparación para 'Supervivientes All Stars', que se estrenará solo dos días después de la final de la actual edición, el jueves 20 de junio. Este nuevo compromiso laboral impide que Laura pueda estar presente en Madrid el día de la final. La ausencia de Laura Madrueño plantea un desafío para la organización del reality, que deberá encontrar la manera de suplir su papel durante la final. Madrueño tenía un rol importante: recibir a los finalistas y presentar las pruebas decisivas que determinarán al ganador. La última y decisiva gala será presentada por Jorge Javier Vázquez, quien se encargará de llevar la emoción de la final a los espectadores.