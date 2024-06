¿Quién será el ganador de 'Supervivientes 2024' según Mercedes Milá?

En la recta final de 'Supervivientes 2024', el reality show producido por Cuarzo, la emoción está a flor de piel. Los seguidores del programa están ansiosos por saber quién será el afortunado ganador de esta edición. Entre las voces más destacadas, Mercedes Milá ha decidido compartir su opinión en las redes sociales, revelando quién es su favorita para alzarse con el premio.

"A Miri solo le faltó ganar, pero al no conseguirlo, fue capaz de regalarnos una maravillosa sonrisa, con su pintalabios rojizo y unas respuestas perfectas a las preguntas de mi colega" comenzaba escribiendo Milá, refiriéndose a la exconcursante de 'Masterchef' que fue la última expulsada. La icónica presentadora no dejó lugar a dudas sobre su apoyo incondicional a Marieta, una concursante que ha sabido ganarse el cariño de muchos. "Mi favorita, a estas alturas del programa, es Marieta. Natural y divertida, ha sabido aprovechar su participación tardía para no parar de aprender todo lo que no sabía cuando entró" añadía Milá, acompañando sus palabras con una fotografía de Marieta y enumerando las razones de su preferencia.

Según Milá, Marieta ha demostrado ser una competidora excepcional. "Para ella, 'Supervivientes' ha sido una fuente de información imprescindible para sobrevivir en este concurso genial y tan difícil," resaltaba. Además, Milá aprovechó la ocasión para felicitar al equipo del programa, destacando especialmente el trabajo de Laura Madrueño, Sandra Barneda y Carlos Sobera, quienes han sido piezas clave en la realización del concurso de Telecinco.

La presentadora también tuvo palabras para su colega y amigo Jorge Javier Vázquez, compartiendo su predicción sobre la final de 'SV 2024'. "Rubény Gorkatienen, sobre el papel, todas las papeletas para llevarse los 200.000€, pero yo apuesto por Marieta," concluía con convicción.