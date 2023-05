Adara pierde los papeles contra la organización de 'Supervivientes 2023': ''Basta ya, ¡soy persona!''

Las visitas de familiares en el reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’ ya no sólo da fuerzas a aquellos quienes las reciben sino que puede provocar que los concursantes que aún no han recibido a sus allegados estén cansados y estallen. Este ha sido el caso de Adara Molinero quien tras haber visto a su hijo por vídeo, el pasado domingo 7 de mayo, ha brotado contra la organización dejando claro su malestar.

''¡Vale ya de jugar!”, gritaba cuando caía la noche en la playa. “Llevo tres meses sin ver a mi familia. ¿Cuándo va a llegar mi visita? ¿Cuándo? Encima veo a mi hijo y no puedo hablar con él, ¡basta ya, tío!”, continuaba a la vez que lloraba desconsolada. “Llevo tres meses pasando hambre, sin ver a mi familia. Todos con su visita y yo no. Basta ya, ¡soy persona!. Ni siquiera puedo ver a mi hijo. Veo un vídeo. He pedido un montón de veces una llamada con él. No veo a mi madre. ¿Qué es esto, tío?”, continuaba gritando entre sollozos.

Alma, Asraf y Jonan, que estaban presentes en su momento de cabreo, intentaron consolarla en vano. “Todas las semanas pienso ‘viene mi madre, viene mi madre’, y todos los domingos me pego una hostia. Pienso que viene a la siguiente, pero ¡mi madre no viene! ¿Dónde está mi madre?. Solo necesito un abrazo de mi madre, nada más”, remataba.

No solo al reality

La concursante también estalló contra dos de sus compañeros en el juego de recompensa, Raquel Arias y Jaime Nava. Mientras muchos, incluida Nava y Arias, la votaban como la más vaga en la isla, la concursante no dudó en dejar clara su molestia. "¡Qué poca vergüenza!", decía Adara. "Bueno, bueno, no hace falta faltar el respeto a nadie", le frenaba Nava. "Yo no estoy faltando el respeto a nadie así que no te columpies. Eres un sobreactuado, para mí sí, es tener poca vergüenza. ¿Pasa algo?", se defendía Molinero a la vez que el actor le reprochaba ser definida como ‘la reina de los realities’. "¿Y tú qué quieres ser actor?", le respondía ella. "Lo soy", afirmaba él. "Claro que eres actor, pero hijo lo haces tan mal, practica un poquito. Afortunadamente llevo sin verte todo el concurso. Para mí sí es una sinvergüenza. ¿Qué problema hay? Le llevo cocinando todos los días", concluía la participante para luego volver a continuar la bronca momentos antes de la ceremonia de salvación.

Antes de que Laura Madrueño comenzara a decir quienes son los concursantes que seguían en la palestra se escuchaban gritos de fondo. ‘’No me vuelvas a mencionar como mujer. Eres un machista’’, le gritaba mientras Nava alegaba que ‘’la mencionaba como mujer y persona’’.

Molinero también se enfrentó a Arias. Después de que la ganadora de ‘Insiders 2’ catalogara a la madrileña como la más vaga y a Asraf Beno como un traidor, la ganadora de ‘GH VIP 7’ no dudó en soltar lo que pensaba de ella. ‘’Raquel, ¿puedes dejar de salvar el culo a tus amigos?, ¿puedes dejar de ser tan bien queda?, ya cansa hija, de verdad. Es que da vergüenza ajena esto’’, espetaba mientras Beno opinaba lo mismo.