La gran bronca a Diego Pérez tras llegar a plató de 'Supervivientes 2023'

Tras su expulsión en ‘Supervivientes 2023’, Diego Pérez llegaba al plató de Telecinco recibiendo abucheos y reproches de la gran mayoría de los presentes. El ex superviviente se sentó junto a Carlos Sobera para hacer un balance de su concurso y así dejar claros los motivos que llevaron a la audiencia a poner fin a su supervivencia. "Sí, claro, si el público me ha querido echar será por algo. También tendré que ponerme al día porque allí al final estás en una burbuja. Luego cuando ves los vídeos…por ejemplo ahora me vienen cosas a la mente de cosas que hemos hecho con la comida y pienso que si lo viera desde casa…Pero es que allí te conviertes en un animal", respondía el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' a Sobera cuando este le preguntó si creía que había hecho algo mal.

Después de esta declaración, el presentador quiso saber si su actitud frente al conflicto entre Yaiza y Asraf le perjudicó. "El conflicto que hubo algo ha tenido que ver, pero al final yo con Yaiza me llevo bien y con Ginés también. No me arrepiento, si salió así, salió así. No le echo la culpa ni a Yaiza, ni a nadie", aclaraba para continuar asegurando que si todos los concursantes tienen un problema con el novio de Isa Pantoja, por algo será.

Lo que no se imaginaba Pérez era la bronca que le llegaría por parte de dos colaboradoras, Alexia Rivas y Marta Peñate. ‘’Quiero decirte Diego, que imagínate lo mal que lo has hecho, qué ha sido un gran superviviente, pero lo mal que lo has hecho ha opacado lo buen superviviente que eres. No estás aquí no por Adara porque al principio estabas en su contra, no estás aquí por tu silencio cómplice de lo que hizo Yaiza, estás aquí porque no has dicho nada a la cara, has sido muy pesado con tus compañeros y al fin y al cabo la audiencia es soberana y por eso estás ahí sentado’’, le decía la canaria.

‘’Tampoco me has dicho una cosa del otro mundo… has descubierto la pólvora’’, respondía el expulsado provocando la furia de Peñate. ''Si, pues te voy a descubrir la pólvora porque estaba siendo suave porque acabas de salir pero bueno…Tanto que hablas de principios, ¿sabes lo que son los principios para mí? .Cuando estaba esta señora machacando a un señor digas 'no, por ahí no señora'”, remataba provocando el aplauso del público.

Pérez, quien seguía con su argumento de evadirse de la movida para que no afectará a su reality, volvió a tragar saliva para escuchar a Rivas. ’’Para mí, Diego, has sido el gran sibilino de esta edición porque detrás de tus buenas palabras y tu supuesta educación, creo que hay actos que ayudan más que las palabras. Te metes detrás de Yaiza y Ginés para justificar tu expulsión pero tú también le llegaste a decir a un compañero ‘ojalá te ahogues’ y para mí eso no son ningún tipo de bromas. Espero que en la calle, nunca, ni tú ni ningún familiar, se vea en una situación de humillación y aparezca un cobarde como tú y no le defienda’’, concluía la joven.