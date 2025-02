'Y ahora Sonsoles' alucina con Juan Miguel y su gran cambio físico: "No voy a parar hasta quedarme como Ilia Topuria"

El programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 ha recibido este martes en su plató a Juan Miguel, un hombre cuya historia de superación ha impactado a muchas personas. Hace solo un año, su peso de 301 kilos le impedía moverse y lo tenía prácticamente atrapado en su propio cuerpo. Sin embargo, gracias a un cambio de vida radical, ha logrado perder 107 kilos y hoy en día es capaz de caminar con normalidad.

"Hace un año, Juan Miguel estaba atrapado en su cuerpo, sus 301 kilos le impedían moverse. Hoy tiene 100 kilos menos", ha anunciado Sonsoles Ónega al darle la bienvenida. "Muchas gracias, Sonsoles, por la presentación. Estoy contento de estar aquí", ha respondido Juan Miguel, quien con humor ha corregido el dato de la presentadora: "107 kilos, no me vayas a quitar kilos ahora". Durante la entrevista, Juan Miguel ha relatado que hace apenas tres meses le habría sido imposible caminar hasta el set de televisión y sentarse en un sillón. "Hoy no me he pesado porque solo lo hago los días 1 de cada mes. Si lo hiciera más seguido, me obsesionaría", ha explicado. Aunque su médico no le impuso esta regla, él decidió adoptarla para mantener un enfoque saludable en su pérdida de peso.

Actualmente, pesa 194 kilos y ha logrado bajar de los 200, algo que consideraba impensable. Su transformación ha sido fruto de la constancia, el ejercicio y una alimentación equilibrada. "Voy al gimnasio todos los días, entreno tres horas diarias, hago dieta y ayuno intermitente", ha contado Juan Miguel, quien también ha compartido su proceso en redes sociales, recibiendo el apoyo de miles de personas. Conocido en Internet como "Tarrito", Juan Miguel ha explicado el origen de este gracioso apodo: "Mi madre me lo puso porque, cuando perdía peso, no se lo creía. Era un mote cariñoso de la familia". Además, ha compartido cómo su sobrepeso afectó su vida. "Tuve problemas económicos, me separé y perdí amistades. Eso me llevó a una situación de mucho estrés que disparó mi cortisol y ralentizó mi metabolismo", ha explicado.

Juan Miguel en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Por otra parte, su más grande apoyo han sido sus padres, Maricarmen y Vicente. "Me salvaron la vida. Me hicieron ver que me estaba destruyendo", ha dicho emocionado. También ha revelado que llegó a plantearse quitarse la vida. "Con 36 años, sentado en un sofá, pensaba que no había esperanza. Pero decidí cambiar. No hago nada mágico, simplemente ya no negocio con mi mente y entreno todos los días", ha afirmado. Su historia ha motivado a muchas personas, al punto de que ha sido invitado a dar charlas en universidades. "Me ofrecen operarme, pero no la necesito", ha declarado a Sonsoles. Antes de despedirse del plató de Atresmedia, ha enviado un emotivo mensaje a sus padres: "Gracias por darme la vida por segunda vez. Os quiero mucho". Sonsoles Ónega ha cerrado la entrevista con una reflexión: "Me quedo con tu frase: no negociar con la mente. Es clave para todo". Ahora, Juan Miguel sigue enfocado en su objetivo de seguir bajando de peso, con un sueño en mente: "No voy a parar hasta quedarme como Ilia Topuria en el físico".