Sonsoles Ónega derriba sin querer al robot más famosos de la televisión: "Voy a hacerle el boca a boca"

El programa vespertino 'Y ahora Sonsoles', emitido en Antena 3, ha comenzado su emisión de este martes con un momento inesperado y viral. Sonsoles Ónega ha interactuado con Aibor, el robot que se hizo famoso hace unas semanas cuando una reportera de la cadena lo derribó accidentalmente en una feria de tecnología. Aunque el robot está diseñado para soportar golpes, aquel incidente se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

Aprovechando la popularidad de Aibor, el programa ha decidido invitarlo como "espectador" en el plató de Atresmedia. Sin embargo, la situación rápidamente se ha tornado en una secuencia cómica. Sonsoles, en tono de humor, le ha hablado al robot pidiéndole que se sentara entre el público. "Te lo he contado mil veces ya, estamos a punto de empezar y tú debes estar tranquilo", ha comentado la presentadora. Mientras intentaba acomodarlo, Sonsoles ha bromeado con la apariencia del robot y, entre risas, lo ha empujado suavemente. "Es que es muy mono, no me lo negarán", ha afirmado justo antes de que, inesperadamente, Aibor se desplomara en el suelo del plató. La reacción de la presentadora no se ha hecho esperar: "¡Se ha caído, se ha caído! Esto no estaba preparado", ha exclamado sorprendida mientras intentaba contener la risa.

Sonsoles Ónega vuelve a caer el robot más famoso del momento en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

El inesperado tropiezo de Aibor ha desatado la carcajada general en el plató. Entre bromas, Sonsoles ha comentado: "Aibor ha muerto. Es la segunda vez que un empleado de Antena 3 lo mata en pocos días". Luego, en tono irónico, ha añadido: "Voy a hacerle el boca a boca", provocando aún más risas entre los espectadores y el equipo del programa. Ante la situación, la presentadora ha pedido ayuda al equipo técnico para reincorporar al robot. Cuando finalmente han logrado sentarlo entre el público, Aibor ha vuelto a perder el equilibrio y ha terminado en el suelo una vez más. La audiencia no podía creer lo que estaba presenciando y ha estallado en carcajadas. "Cuídenme al robot ahora que está bien sentado, por favor", pedido Sonsoles al público, aún roja por lo sucedido. "Esto no estaba para nada previsto... la madre que parió a Paneque", ha agregado entre risas, haciendo referencia a la reportera que protagonizó la caída original de Aibor en la feria tecnológica.

Sonsoles Ónega con el robot Aibor en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Tras el momento viral, el programa ha continuado con su escaleta, cambiando abruptamente de tema para abordar la polémica sobre un gesto de Mapi León, jugadora del FC Barcelona femenino, en un partido contra el RCD Espanyol.