Albert Rivera habla sobre su relación con Malú y acerca de su nueva pareja en '100% Únicos'

En el día de su cumpleaños, el abogado y expolítico Albert Rivera acudió al programa '100% únicos' de Telecinco para contestar las preguntas más diferentes que haya tenido que enfrentar en cualquier entrevista o debate político: procedentes de personas con trastorno del espectro autista. En el transcurso de la charla, el otrora líder de Ciudadanos reveló anécdotas desconocidas y habló de diversos momentos de su vida, tanto profesional, como su salida de la política, como personal, dando algunos detalles de su extinta relación con la cantante Malú.

"Has dejado a mi padre sin saber a quién votar", le dijo con gracia uno de los entrevistadores. "A mí me pasa lo mismo, porque yo me votaba a mí mismo", le respondió el político catalán.

Rivera. a petición de Guillermo Fesser (conductor del espacio) se presentó a su parlamento especial. ¿Le costó mucho adaptarse a la vida civil? "Me gusta mucho lo que hago fuera de la política porque ayudas a otra gente a tomar decisiones desde la experiencia que has adquirido".

¿Dónde le gustaría vivir a Albert Rivera? "Me encanta viajar, pero cuando uno viaja también aprecias lo que tienes. Cualquier casita frente al mar en el Mediterráneo es el rincón perfecto para vivir". ¿Cómo se sintió al ganar la primera medalla en natación? "Es muy satisfactorio; sobre todo, por ese esfuerzo que mis padres hicieron por mí, levantándose a las 5 para llevarme a la piscina...".

"Fui padre con 31, de Daniela, y de Lucía con 40, y el mayor regalo de la vida es lo que ellas me aportan", desveló el barcelonés sobre sus principales satisfacciones vitales. ¿El mejor y el peor recuerdo de su infancia? "Vivir en tribu en el campo con toda la familia ha sido lo mejor. Lo peor es que dos tíos murieron muy jóvenes: uno de ellos, Alberto, de sida; y Miguel cayó en las drogas muy joven y acabó suicidándose".

"No tengo pensado volver a la política porque creo que en la vida hay que saber pasar etapas. Ahora quiero aprovechar para estar con mi gente y recuperar el tiempo con ellos", aseguró Rivera en referencia a un posible retorno a la vida política.

Siguiendo con la política, el exlíder de Ciudadanos citó como referentes a Kennedy, Obama y, en España, Adolfo Suárez y Felipe González: "Todavía hoy es una referencia. Más allá de su partido, tiene autoridad moral y se lo reconoce la sociedad". "Tú eres líder poque lo reconocen los demás. El liderazgo es la capacidad de sacar lo mejor de las otras personas: Tenemos un jefe de estado que es líder", abundó Rivera.

"Soy tímido y perfeccionista, por lo que nunca me ha gustado verme en los periódicos ni en la tele", confesó el abogado. ¿Mantiene amigos en Ciudadanos? "Hemos hecho buenas migas, y mantengo muy buena relación con Inés Arrimadas y Begoña Villacís. Hicimos un equipo humano muy bueno".

Respecto a la actualidad, ¿qué opinión tiene del pacto Sánchez-Puigdemont? "Que se pacte el privilegio de unos políticos entre políticos ante la ciudadanía, que tiene que resistir, me parece indignante. ¿Cómo le explicamos esto a nuestros hijos?".

"Les pido a los independentistas que no incumplan las leyes ni generen estos conflictos que nos perjudican a todos", rogó Rivera. "He tenido un año muy complicado porque ha fallecido mi padre, y lo único que quiero es salud para los míos", expresó Rivera su deseo. "Mi padre estaba bien, y me enteré conduciendo de camino a Cádiz. Tuve suerte porque pasé uno de los días más bonitos de mi vida y tuve una conversación muy emocional con él días antes de que muriera", relató.

"Mi corazón está con mis dos hijas que son lo mejor que he hecho en mi vida", contó. "A Malú la conocí en un concierto en Barcelona; empezamos una amistad que, al tiempo, se convirtió en una bonita relación: y lo más bonito es que hemos tenido a Lucía. Al final la madre de tu hija es familia también", dijo el ex de Ciudadanos sobre su vinculación sentimental con la cantante.

¿Tiene novia ahora Albert Rivera? "Sí, estoy empezando con una chica. La vida son etapas, pero sí".