Alejandra Rubio y Alessandro Lequio protagonizan un tenso cara a cara por Terelu Campos: "Mi madre hace lo que le da la gana"

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio se encontraron por fin en plató a la vez después de que el contertulio televisivo realizará una serie de comentarios negativos contra Terelu Campos. Ayer se produjo un breve enfrentamiento con Carmen Borrego y hoy ha llegado el turno de que ambos colaboradores de 'Vamos a ver' se enzarzarán en directo en el programa de sobremesa de Telecinco.

Sin acuerdos entre ambos

El plató de 'Vamos a ver' fue escenario de un tenso enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Alessandro Lequio, tras los comentarios que el colaborador ha hecho en los últimos días sobre el estado físico de Terelu Campos y su estilo de vida. Lequio defendió sus palabras, asegurando que la periodista no está en forma y que su participación en *Supervivientes* lo evidenció. “Si le quitas la cabeza, parecía una viejecilla que se estaba bañando, y es más joven que yo”, afirmó. Además, volvió a mencionar la supuesta “leyenda urbana” sobre la secretaria que seguía a Terelu con un cenicero en la mano.

Ante estas declaraciones, Alejandra Rubio reaccionó con indignación y negó rotundamente la historia. “Estas son las fantásticas cosas que pasan en la televisión, que llegan cuatro personajillos, repiten la misma historia y ya se vuelve verdad”, contestó. En cuanto a los comentarios sobre la alimentación de su madre, fue tajante: “Mi madre tiene una edad para hacer lo que quiera. Si se toma cuatro Coca-Colas, se las ha tomado. ¿Qué quieres que te diga?”. Finalmente, Rubio dejó claro que, para ella, Lequio no tiene derecho a opinar sobre la vida de su madre: “Si no se lo dice su médico, su familia o sus amigos, ¿se lo vas a decir tú? Pues no, la verdad”. El intercambio concluyó sin acuerdos entre ambos, pero con la promesa de que Terelu Campos dará su versión cuando regrese al programa.

El origen del conflicto

Alejandra Rubio no pudo ocultar su indignación ante los comentarios de Alessandro Lequio sobre el estado físico de su madre, Terelu Campos, durante su paso por 'Supervivientes'. La colaboradora de 'Vamos a ver' le reprochó que siempre hiciera este tipo de críticas cuando ella no estaba presente para responderle. Además, se mostró molesta por la insinuación de que la enfermedad de Terelu fuera la razón de su estado físico, considerando injusto que se cuestione su salud en estos términos. Lequio, por su parte, insistió en que la presentadora "no está acostumbrada a esforzarse", argumentando que siempre ha contado con servicio en su casa. Incluso mencionó una "leyenda urbana" sobre una supuesta secretaria que la seguía con un cenicero, lo que fue desmentido tajantemente por su hermana, Carmen Borrego. Alejandra, visiblemente molesta, no dudó en responder con contundencia: "Que diga que mi madre no ha trabajado cuando tú tampoco... parece que el que más tiene que callar es el que más habla". Con este comentario, dejó claro que no permitirá ataques injustificados hacia su familia.

Muy crítico contra Terelu

Por otro lado, Alessandro Lequio continuó en el día de ayer con su crítica tras la salida de Terelu de 'Supervivientes', asegurando que su participación "fue lo que fue", insinuando que su estancia en el programa no tuvo un gran impacto. Sin embargo, reconoció que tuvo un gesto de cariño con su hermana Carmen Borrego al abandonar antes de superar su tiempo en el reality, evitando comparaciones incómodas entre ambas. A pesar de esta matización, Lequio volvió a referirse al estado físico de Terelu en su última aparición en Honduras, afirmando que su aspecto en el agua la hacía parecer una persona mayor y que esto no se debía a su enfermedad, sino a la falta de actividad física a lo largo de su vida. Carmen Borrego intentó evitar la polémica respondiendo con un simple "esa es tu opinión", pero Lequio insistió en su derecho a opinar, asegurando que hablaría de las Campos tanto si ellas estaban presentes como si no. Además, prometió aportar testimonios de otras personas que, según él, confirmarían sus afirmaciones sobre Terelu. Sin embargo, Carmen consideró esta actitud "un poco cobarde", negando nuevamente la supuesta historia del cenicero y criticando que se presenten como hechos situaciones que no se han presenciado de primera mano.