Terelu Campos abandona 'Supervivientes 2025' tras 18 días de concurso

Misión fallida. Terelu Campos decepciona en 'Supervivientes 2025' y se queda a solo 3 días de igualar el tiempo que su hermana pequeña aguantó la edición pasada en Cayo Cochinos. Carmen Borrego estuvo 21 días, y Terelu 18, suficientes para la primogénita de María Teresa Campos que ayer dijo basta y dejó atrás esta increíble aventura profesional. Fuera ya Terelu del reality de Mediaset, el concurso sigue su curso y ayer se vivió una jornada trepidante con triple ceremonia de salvación, que deja de momento 8 nominados para la eliminación de este jueves.

'Supervivientes' ha podido con Terelu Campos

Tras activar en la última gala el protocolo de abandono, Terelu Campos confirmó ayer en el programa que lidera desde el plató de Mediaset, Sandra Barneda, que su participación en 'Supervivientes' llega a su fin. Rodeada en el plató por su hermana e hija, la colaboradora televisiva anunció que ha llegado su tiempo y que volverá a España tras pasar 18 días en Honduras. "He venido a superarme, pero creo que ya he cumplido mi tiempo. 18 días han sido suficientes para mi cuerpo, aunque no para mi mente. Este es el sitio más bello del mundo y, aunque me da miedo, me gustaría meterme en el agua. Me he quitado muchas capas, hasta que he dicho basta", espetaba Terelu Campos cuyo alegato emocionó tanto a su hermana Carmen Borrego como su hija Alejandra Rubio, quien llegó a creer por un instante que su madre había decidido quedarse.

Lucha titánica en busca de la salvación

Hay que recordar que playa Furia estaba nominada de forma disciplinaria por el hallazgo de un mechero que pus patas arriba la última gala oficial. Como no salió ningún culpable la dirección del programa decidió nominar a todos los integrantes de dicha playa (Pelayo Díaz, Carmen Alcayde, Ángela Ponce, Almácor, Rosario, Gala, Nieves, Montoya y Damián Quintero ) a los que se sumaron Laura Cuevas y Koldo Arroyo del otro equipo dentro de 'Supervivientes'. Ante la magnitud de nominados, nada más y menos que 8, se celebraron hasta 3 ceremonias de salvación.

Rosario fue la primera en recibir la noticia de que seguía en la competencia y no corría peligro, lo que la llevó a correr emocionada hacia Laura para abrazarla. Entre la emoción del momento, expresó su gratitud con un entusiasta "¡Gracias, voy a darlo todo!" y aprovechó para pedir señales sobre el bienestar de su gato Melocotón. Poco después, Koldo Rollo también pudo respirar tranquilo al confirmarse su permanencia en el programa. Sus primeras palabras fueron una emotiva declaración de amor: "¡Luciana, te amo!". Además, quiso rendir homenaje a su gremio, reconociendo la labor de cocineros, pasteleros y camareros de España con un efusivo mensaje de admiración. Finalmente, Montoya se sumó a la lista de concursantes salvados, dejando así conformado el grupo de nominados. Entre los participantes que aún enfrentan el riesgo de eliminación se encuentran Pelayo Díaz, Carmen Alcayde, Ángela Ponce, Almácor, Gala, Nieves, Damián Quintero y Laura Cuevas. La tensión aumenta en la competencia, y la incertidumbre sobre quién será el próximo en abandonar el reality mantiene en vilo tanto a los concursantes como a los espectadores.