Alessandro Lequio, sin piedad contra Terelu Campos tras abandonar "Supervivientes": "Se ha estado descuidando toda la vida"

Terelu Campos ha abandona "Supervivientes". La hija de María Teresa Campos ha decidido finalizar su aventura en Honduras 18 días después de saltar del helicóptero. Antes de irse de la isla, la hermana de Carmen Borrego se sinceró ante la audiencia y habló como nunca sobre el suicido de su padre y los motivos por los que no se ve preparada para continuar en el reality show.

"Con 18 años recibí el palo de mi vida. Fue en un verano de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella... y decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas que les ha pasado. Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solo dio felicidad a su familia y a sus hijas", expresó entre lágrimas Terelu Campos.

Carmen Borrego reacciona al relato de Terelu Campos

Esta mañana, Carmen Borrego ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha reaccionado a la decisión de su hermana en "Supervivientes". Además, la hija menor de María Teresa Campos también se ha pronunciado sobre el relato de su hermana y el suicido de su padre. "Mi hermana se ha desnudado y la hemos conocido como es. Me emocionó su puente de las emociones y hay que entender que aquello que ocurrió fue hace 40 años y fue todavía más duro porque no se hablaba de salud mental. Yo tenía 17 años y me avergonzaba cuando me preguntaban por qué se había muerto mi padre. El día que aprendes a verbalizarlo es el día que entiendes que es una enfermedad. Vivir con ello ha sido complicado", ha expresado Carmen Borrego.

Carmen Borrego en "Vamos a ver" Telecinco

La televisiva está muy orgullosa del paso de su hermana por "Supervivientes" y se ha mostrado de lo más comprensiva con su decisión de abandonar. "Cada uno tiene una misión en un reality y ella ha dado muchísimo contenido. Un contenido que no son las pruebas, pero que es necesario y que a la gente le gusta", ha declarado la colaboradora en "Vamos a ver". "Psicológicamente no es lo mismo entrar como concursante oficial sabiendo que haces un reto y te puedes ir cuando quieras, eso es así".

Alessandro Lequio, demoledor con Terelu Campos

El conde italiano ha sido muy crítico con la hermana de Carmen Borrego y no ha dudado en sentenciar su paso por la isla. Según Lequio, el concurso de Terelu "ha sido como ha sido y para lo que ha sido ¿Eh?". Aún así, dirigiéndose a Carmen, ha expresado que "tengo que alabarla por el tremendo gesto de cariño que ha tenido hacia ti no superando tus días de estancia. Tu participación en 'Supervivientes' fue mucho más intensa que la suya y ella te lo ha querido reconocer evitando que la gente dijese que te había superado". "Esa competencia", ha respondido Borrego al escuchar a Lequio.

Carmen Borrego y Alessandro Lequio en "Vamos a ver" Telecinco

"Respecto al último baño de Terelu, yo te lo digo con todo el cariño de todo el mundo, si le quitas la cabeza parecía una viejecilla que se estaba bañando y es más joven que yo y eso no es por la enfermedad, no quiero hablar de la enfermedad pero eso es culpa de un estado de forma que se ha estado descuidando toda la vida", ha sentenciado el italiano, sin piedad contra la hija de María Teresa Campos y su forma física. "Esa es tu opinión, no voy a entrar", ha zanjado Borrego tras las durísimas palabras de Lequio.