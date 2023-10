Ana Mena cuenta en 'El Hormiguero' cómo filtró sin querer su último single meses antes de que saliera

La cantante Ana Mena visitó anoche a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. La artista malacitana presentó su nuevo single, titulado 'Madrid City', y habló de las próximas citas de su actual gira, 'Bellodrama Tour'.

El videoclip de su nuevo tema versa sobre una noche de fiesta por Madrid tras un amor de verano que no puede olvidar, pero Ana Mena confiesa que es "más de quedarse en casa viendo una peli con unas palomitas que de salir por ahí; el single es como mi alter ego (sic)" y que "las relaciones que empiezan en verano tienen más posibilidades de continuar porque luego viene el invierno con la mantita y tal".

Dicho single se filtró antes de tiempo de una manera misteriosa: "Fue un marrón tremendo: fui yo", confesó la cantante. "Cuando tengo una cosa que me gusta mucho debajo de la manga, no me puedo contener", explicó. "Yo siempre les paso las canciones a mis amigos de confianza, en un link de Dropbox, y me contestaron entusiasmados, y subí las capturas de sus reacciones a las historias de Instagram sin borrar el enlace a Dropbox...".

La impaciencia llevó a la malagueña a cortarse con unas tijeras en la mano: "Había pedido una falda por internet, y recibí mi paquete, lo abrí con ansia y acabé clavándome la tijera en la mano. Me tuvieron que dar tres puntos de sutura".

Mena consiguió llenar el WiZink Center en uno de sus conciertos en Madrid: "Fue increíble cantar en un escenario así a tope". Aunque esto le causó mucho estrés: "Aquel día me salió un orzuelo gigante en el ojo; soy la pupas". Además fue un concierto en el que se vino tan arriba que no ganó dinero, sino que perdió: "Yo quería darle lo mejor al público y me volví loca; me salió por un ojo de la cara", dijo la artista.