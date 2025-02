Ana Peleteiro: "Personas como tú deberían ser referentes"

El programa semanal 'Hay una cosa que te quiero decir', que se emite en Telecinco, siempre nos trae momentos de mucha emoción. De hecho, hemos visto incluso a su presentador, Jorge Javier Vázquez, no poder contener las lagrimas en varias ocasiones. En esta última emisión, una de las personas que ha acudido a ser sorprendido un joven atleta invidente llamado Edu.

Por ello, antes de conocerle, el presentador ha dado paso a sus familiares: Víctor, Magnolia y Ezequiel (padres y hermano del protagonista, respectivamente). "Edu es un atleta que está cumpliendo sus sueños deportivos a pesar de sufrir una disminución visual. Queremos animarle a seguir adelante y creemos que esta sorpresa le va a venir muy bien. Ana Peleteiro es una de las atletas que más admira".

Según explicaron en el programa, Edu "comenzó a destacar en pruebas de velocidad y salto de longitud, llegando a ganar campeonatos a nivel nacional e internacional". Además, la familia añade: "Tiene varias medallas europeas y mundiales y ha participado en los Juegos Paralímpicos. Estamos muy orgullosos de él".

Una sorpresa inesperada

Por todo ello, la familia ha querido dar esta gran sorpresa al joven atleta y, con las primeras palabras de Ana Peleteiro, ya nos pudimos dar cuenta de la felicidad y emoción que le iba a suponer ese momento. "No tenía la suerte de conocerte. He escuchado hoy tu historia por primera vez y puede ser que tu humanidad sea por mi trabajo y lo que hago en la pista, pero yo, a partir de hoy, me voy de aquí siendo tu fan número dos porque el número uno es tu hermano, no le voy a quitar ese puesto…", le decía la atleta entre risas.

Además, Ana Peleteiro añadía. "Creo que eres un afortunado porque tener una familia como la que tienes, que te apoyan y te guían por la vida es una fortuna y, además, que tú lo hayas sabido aprovechar y convertirte en el hombre que eres hoy en día…Personas como tú deberían ser referentes. Rompes todos los muros que la vida te ha puesto para hacer lo que quieres. Lo que estás haciendo es increíble".

La gestión de las emociones

Posteriormente, Jorge Javier Vázquez aprovechó la situación para preguntarle también a Ana Peleteiro sobre cómo gestionan las emociones los deportistas. "Cuando no consigues el objetivo y estás derrumbado, como dice Edu. ¿Qué se puede hacer? ¿Hablar con amigos? ¿Tomar distancia? No quedarse solo, supongo", le preguntó. Por su parte, la atleta señala: "Cuando las cosas no me salen bien, lo que yo hago, es coger esa decepción y transformarla en un objetivo".

Además, quiso puntualizar: "Y me pasa lo contrario cuando me van bien las cosas. Me van tan bien que llega como un vacío de desmotivación. Como que me aburro un poco y me cuesta bastante retomar y encontrar otro objetivo que me haga volver a luchar por él". Finalmente, el sobre se retiró y Edu pudo abrazar, visiblemente emocionado y agradecido a sus familiares por la sorpresa.