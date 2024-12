Ana Peleteiro encuentra enemigos y aliados tras su denuncia por agresión sexual

Ana Peleteiro fue noticia el pasado lunes tras la denuncia realizada en sus redes sociales sobre las actitudes vejatorias que había tenido su anterior pareja con ella, una denuncia pública provocando que aquellas personas que se encuentren en una situación similar no tenga miedo a cortar de raíz con estas conductas y denuncien a las autoridades las agresiones que sufren por parte de sus parejas. La medallista olímpica en los Juegos de Tokio y actual campeona de Europa en triple salto, ha sido criticada y defendida a partes iguales, especialmente ha llamado la atención la crítica en el programa matutino de Mediaset, "Vamos a ver", cuya respuesta de Ana Peleteiro no ha tardado en producirse.

Evitar un circo mediático

Peleteiro ha respondido con firmeza a los comentarios vertidos en "Vamos a ver" sobre su denuncia pública, dirigidos por Joaquín Prat y el juez José Antonio Vázquez Taín. El presentador defendió que las víctimas deberían denunciar primero antes de hablar públicamente del tema, a lo que el magistrado añadió que no recurrir a los métodos judiciales podría dejar al agresor libre para dañar a otra persona. Ante estas declaraciones, Peleteiro reaccionó en un vídeo dejando clara su postura: “Es que me parece increíble este vídeo, pero lo voy a explicar para que quede claro”. La atleta señaló que, de haber tenido la educación sexual y el conocimiento que posee actualmente, habría actuado diferente. Sin embargo, subrayó que muchas personas, incluidas mujeres y hombres, que atraviesan situaciones similares no son conscientes de que esos comportamientos no son normales. Peleteiro confesó que en aquel entonces creía que lo que vivía era parte de una relación habitual, lo cual cambió tras iniciar terapia y reconocer que las actitudes que había sufrido no debían permitirse.

La deportista quiso recalcar que el objetivo de su denuncia pública no es alimentar un circo mediático, sino ayudar a otras personas a reconocer estos comportamientos y animarlas a denunciar. “Si hago este tipo de vídeos es para que otras personas que están pasando por lo mismo tengan el testimonio de alguien, se sientan identificadas y salgan de ahí”, explicó. Peleteiro indicó que, aunque le gustaría llevar el caso ante la justicia, no puede interponer una denuncia porque los hechos ocurrieron hace muchos años. “Si me hubiese pasado hoy, y estuviese en esa relación todavía, sería la primera en ir a la Policía”, afirmó. A pesar de la contundencia de su mensaje, decidió no entrar en más detalles sobre las palabras pronunciadas en "Vamos a ver", limitándose a concluir con un lacónico “Mira, tío… Me callo la boca”. Con este testimonio, Peleteiro insiste en la importancia de la educación y del apoyo necesario para que las víctimas puedan identificar estas situaciones y actuar a tiempo.

Antonio Naranjo aplaude su comportamiento

Precisamente la intención de evitar un circo mediático ha sido alabada por el contertulio televisivo Antonio Naranjo, quien ha apoyado a la atleta española por la forma de actual ante esta situación tan delicada que ha sufrido Ana Peleteiro con su antigua pareja.