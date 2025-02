Telecinco apuesta por 'Calleja en el Espacio': el lanzamiento, en directo

Empieza la cuenta atrás. Cada vez quedan menos días para que el aventurero Jesús Calleja cumpla el sueño que tiene desde niño: viajar al espacio. "Ha llegado el momento que llevo esperando toda la vida", explica en un vídeo de promoción del gran día. En él, también aparecen imágenes suyas de cuando era pequeño jugando con cohetes.

"No puedo estar más feliz y emocionado porque yo voy a ser parte de la tripulación", relata con una gran sonrisa. Además, advierte a todos los interesados de una oportunidad magnífica para vivir este gran evento: "Quiero que me acompañéis en esta aventura. Telecinco retransmitirá en directo, minuto a minuto, este viaje único e irrepetible. Para que no os perdáis detalle de esta experiencia épica".

Una programación especial

Este mediodía, el presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, anunciaba de manera oficial que el lanzamiento que llevará al espacio a Jesús Calleja podrá seguirse en directo, minuto a minuto, el próximo martes 25 de febrero a las 15:45 horas en dicha cadena. De hecho, Mediaset ha tomado la decisión de realizar un cambio en su parrilla y habrá un especial en el que estarán presentes tanto el mencionado presentador como la también presentadora de la cadena, María Casado.

Por tanto, ambos serán los encargados de retransmitir este momento único en la vida de Jesús Calleja. El cuál, por otra parte, ya está en Estados Unidos. Tanto es así que, durante el anuncio, Carlos Franganillo ha conectado con él para conocer sus sensaciones a unos días de formar parte de la tripulación que va a llevar a cabo la misión NS-30 del cohete New Shepard de la empresa Blue Origin que le llevará al espacio.

Además, Telecinco ha dado alguna información más más sobre el lanzamiento: "Según Blue Origin, partirá desde Launch Site One (sede al oeste de Texas) y ya conocemos algunos detalles más del escudo de la misión. Contiene muchas referencias directas a Jesús Calleja". "La montaña representa las sietes cumbres que ha escalado en su vida, el avión y las nubes también simbolizan al explotador, y la paloma con la rama de olivo manifiesta el deseo de paz para todos que ha compartido el aventurero", detallan.

Por último, queremos recordar que el próximo lunes 24 de febrero a las 22:50 horas se emite en Cuatro la segunda entrega del programa 'Calleja en el espacio'. Por tanto, un día antes del lanzamiento podremos adentrarnos en la preparación que ha llevado a cabo para tener todos los detalles necesarios que implica realizar un viaje al espacio