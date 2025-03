Ana Rosa Quintana carga contra Mazón y su tuit sobre las inundaciones y las fallas: "No se puede ser más torpe..."

Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, se ha visto envuelto en una nueva controversia a raíz de un desafortunado mensaje en la red social X sobre las Fallas de Valencia. En su publicación original, el dirigente popular ha escrito que la festividad "inunda cada rincón de la ciudad con música y ambiente", un término que ha generado un gran revuelo debido al reciente impacto de la DANA en la región, que dejó más de 200 fallecidos y graves daños materiales.

Ante la avalancha de críticas recibidas, Mazón ha decidido modificar su mensaje y ha reemplazado la palabra "inundan" por "llenan", tratando de mitigar la polémica. Sin embargo, la corrección no ha pasado desapercibida, y su error ha continuado siendo motivo de debate en redes sociales y en distintos medios de comunicación. Esta mañana, en 'El programa de Ana Rosa', la periodista madrileña no ha dudado en mostrar su indignación por el tuit del presidente valenciano. En su intervención, la presentadora ha sido especialmente crítica con la falta de sensibilidad del dirigente en un momento tan delicado para la Comunidad Valenciana. "No para. Ayer escribía un tuit, él o quien fuera, para felicitar las Fallas. Utilizar la palabra 'inundar' en Valencia en este momento... Luego lo corrigió, pero no se puede ser más torpe. Que no le dejen escribir ni hablar", ha sentenciado Ana Rosa Quintana. Su comentario refleja la indignación de muchos ciudadanos que, tras la tragedia provocada por la DANA, consideran que las palabras del presidente han sido inapropiadas y poco empáticas.

Un perfil bajo en las Fallas más tristes

Carlos Mazón ha optado este año por mantener un perfil discreto en la celebración de las Fallas para evitar polémicas adicionales, especialmente por la gestión de la crisis climática en la Comunidad Valenciana. En lugar de realizar apariciones públicas en los actos festivos más importantes, el presidente de la Generalitat se ha reunido a puerta cerrada con los representantes de las Fallas de la Sección Especial de Valencia en el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, lejos de esquivar la polémica, su equipo de comunicación ha generado aún más revuelo con el desafortunado mensaje en redes sociales. Aunque la publicación ha sido modificada rápidamente, numerosos usuarios ya habían tomado capturas de pantalla, haciendo que la rectificación no pasara desapercibida. El intento del equipo de Mazón por corregir el error con una nueva publicación no ha logrado frenar la indignación en redes. La versión modificada del tuit decía: "Las Fallas son el alma de nuestros barrios", un mensaje más neutral con el que se ha intentado evitar nuevas críticas.

No obstante, la controversia ya está servida, y la reacción de Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco ha sido una de las más comentadas. La comunicadora madrileña no solo ha destacado la falta de tacto del político, sino que también ha puesto en duda su capacidad para manejar la comunicación en momentos sensibles.