¿Qué personaje de "Aquí no hay quien viva" sería la ministra María Jesús Montero? Ana Rosa Quintana lo tiene claro

Ana Rosa Quintana ha vuelto a captar la atención de su audiencia con su editorial matutino en 'El programa de Ana Rosa'. En esta ocasión, la presentadora de Telecinco ha hecho referencia a la icónica serie "Aquí no hay quien viva" para describir la reciente visita de Pedro Sáncheza Andalucía junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La intervención de la periodista de Mediaset se ha producido tras la inauguración de una promoción de viviendas de alquiler asequible en la comunidad andaluza. Con su característico tono crítico, Ana Rosa Quintana ha comparado la escena con el personaje de Juan Cuesta, el presidente de la comunidad de vecinos de la calle Desengaño nº 21 de la famosa serie de Antena 3. "El presidente Pedro Sánchez ha desembarcado en Andalucía para repartir llaves de casa a todo el vecindario. La ministra de Hacienda, en su calidad de candidata, se ha convertido en el señor Cuesta entregando junto al presidente las llaves de 218 casas y desbloqueando tantos proyectos para Andalucía que el tamaño del BOE no va a caber ni en la Biblioteca Nacional", ha afirmado la periodista.

Tras la referencia televisiva, Ana Rosa Quintana ha continuado con su análisis de la actualidad política, señalando la guerra abierta entre el Partido Popular y el PSOE. En particular, ha hecho hincapié en la reciente alianza entre Carlos Mazón y Vox en la Comunidad Valenciana para aprobar los presupuestos autonómicos. "La guerra política entre PP y PSOE se recrudece después de que Carlos Mazón haya pactado con Vox los presupuestos en Valencia. Unos presupuestos necesarios, pero que van a poner al PP entre las cuerdas al aceptar sus exigencias en inmigración y políticas verdes", ha sostenido la comunicadora.

Siguiendo con su línea crítica, Ana Rosa Quintana ha lanzado un mensaje directo al presidente del Gobierno: "A Sánchez le ha salido con Mazón competencia dura en eso de la resiliencia, así que por favor, hágannos un favor y dejen de resistir tanto, y expliquen varios asuntos (...). Harán falta muchas más llaves que las que entregaron ayer para abrir todas esas puertas". Otro de los temas abordados por la presentadora madrileña ha sido el presunto viaje de José Luis Ábalos junto a su expareja Jessica, el cual ha sido objeto de controversia. Ana Rosa Quintana no ha dudado en ironizar sobre la situación: "La cosa está mejor en Abu Dabi. Ábalos se fue a un hotelito con Jessica a razón de mil euros la noche. Precio de la vivienda completamente asequible". Asimismo, la periodista ha hecho referencia a las medidas impulsadas por la Unión Europea en relación con el gasto en defensa y el cambio climático: "Bruselas no va a permitir que se incluya como gasto en defensa la lucha contra el cambio climático. Las armas no generan arcoíris en el horizonte".

Para concluir su editorial, Ana Rosa Quintana ha lanzado una serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, dejando en el aire cuestiones sobre el aumento del presupuesto en Defensa, la salida de Ábalos del Gobierno y la posible aprobación de una supuesta "ley Begoña".