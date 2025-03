Ángela Ponce, rumbo a 'Supervivientes': de su paso por Miss Universo a su polémica con esta modelo

Una aventura como la de 'Supervivientes 2025' está hecha para gente con ganas de superarse día tras día. La fuerza de voluntad y la capacidad de levantarse tras caerse son claves en un formato donde los concursantes se ven obligados a realizar un esfuerzo titánico por aguantar durante días, semanas y meses en unas playas donde los aliados pueden brillar por su ausencia.

Quien conoce la palabra 'perseverancia' como la palma de su mano es Ángela Ponce, una de las participantes de la nueva edición del 'reality' de Telecinco. La modelo, conocida por ser la primera mujer transexual en haber pisado la pasarela de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo, ha apostado por una nueva aventura donde verá sus emociones llevadas al extremo. Repasamos su historia de superación y su roce más reciente con otra conocida modelo.

Su vida como miss

En 2015, Ponce comenzaba su andadura en los concursos de belleza. Lo hacía en Miss World Spain, la fase nacional para poder representar a España en el prestigioso certamen de Miss Mundo. A pesar de hacer con el título de Miss Cádiz, la de Pilas no consiguió ganar la competencia, en parte debido a la prohibición por parte de Miss Mundo de que participasen mujeres transgénero.

Su compañera de habitación resultó ser Mireia Lalaguna, la eventual ganadora tanto de Miss World Spain como de Miss Mundo 2015, siendo la primera española en conseguirlo. Tras la realización del nacional, Lalaguna se refería de esta manera a Ponce: "Ella ha compartido habitación conmigo durante el certamen y te digo que es estupenda y tiene un corazón enorme".

Mireia Lalaguna, Miss Mundo 2015 AFP

Tres años más tarde, la sevillana se haría con el título de Miss Universo España, obteniendo así el privilegio de representarnos en Miss Universo 2018, que tendría lugar aquel año en Bangkok, Tailandia. A pesar de ser una de las favoritas para llevarse la victoria, Ponce no sería llamada al Top 20 de la noche final, perdiendo una corona con la que se terminaría haciendo la filipina Catriona Gray. Sin embargo, Ángela recibió un emotivo homenaje durante la emisión, y tuvo la oportunidad de desfilar sola sobre el escenario, ante la merecida ovación del público.

Su vida actual y su polémica más reciente

Durante los últimos años, la sevillana ha preferido mantenerse medianamente alejada de la televisión y centrarse en su carrera como modelo. En 2020 tuvo un papel en la serie 'Veneno', de Atresplayer Premium, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, haciendo de Juani Ruiz. La serie era en memoria de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno. También ha tenido apariciones en diversos magazines de Mediaset, como es el caso de 'Sálvame' o 'Viva la vida'.

Ángela Ponce en 'Viva la vida' Telecinco

En 2023, Ponce volvía al foco mediático después de que una excompañera suya de Miss Universo España, la modelo Andrea de las Heras, rememorase aquella etapa mediante comentarios tránsfobos. "En el 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En el 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: solo hay dos sexos" , escribía la modelo en Instagram, quien también es la pareja sentimental del eurodiputado Alvise Pérez.

Ángela Ponce no dudaba en ningún momento a la hora de darse por aludida, y respondía a su excompañera de certamen con una aplaudida contestación por parte de los internautas. "Una corona se gana trabajando diariamente en la competición, no con sentirse favorita por lo que ve en redes. La realidad es que yo me coroné y tú aplaudiste.La realidad es que España avanzó como sociedad", concluía la afectada, demostrando que con perseverancia, tanto en Miss Universo como en 'Supervivientes', el éxito está más que asegurado.