Qué ha sido de Pedro García Aguado, ganador de 'Supervivientes 2024'

A tan solo dos días del estreno de 'Supervivientes 2025', muchos son los que se paran a recordar los nombres de aquellos famosos que ganaron la competición más extrema de la televisión en nuestro país. Cantantes, modelos, deportistas, etc.; no hay ámbito que no haya tenido ocasión de saborear el triunfo en Honduras. Justamente este último mencionado es al que pertenece el ganador más reciente del formato.

Y es que el verano pasado, Pedro García Aguado se hacía con los 200.000 euros del premio final de 'Supervivientes 2024', desbancando a otros grandes favoritos de la edición como Rubén Torres o Marieta Díaz. Con la nueva edición a punto de ponerse en marcha nos preguntamos, ¿qué ha sido del rey vigente de la supervivencia?

Sus apariciones en televisión

El 'coach' cobró gran protagonismo cuando apareció al frente de 'Hermano Mayor', un formato en el que trataba de reconducir a jóvenes conflictivos. Tras estar varios años fuera de los focos, el presentador se instalaba temporalmente como inquilino de la casa de 'Gran Hermano VIP 8'. Lo hacía en calidad de infiltrado, con el objetivo de desconectar unos días en Guadalix de la Sierra y cumplir misiones secretas para el programa.

Pedro García Aguado en 'Gran Hermano VIP 8' Telecinco

Unos meses más tarde, García Aguado entraba como concursante de pleno derecho en 'Supervivientes', el concurso que le daría un éxito indiscutible tanto dentro como fuera de la cadena. Desde que se proclamó campeón del concurso, su vida ha cambiado. A pesar de que la mayoría de concursantes de 'realities' deciden aprovechar el tirón para colaborar con marcas y exprimir su faceta de 'influencers', Pedro ha decidido seguir ayudando a mejorar la conducta de varias personas y disfrutar de su gusto por la pantalla.

Tras el concurso

Aunque parte del dinero del premio final iba a ir destinado a sus hijas para el futuro, la idea que el exwaterpolista tenía en mente era “ayudar a la prevención de chavales jóvenes para que no caigan en adicciones, ni tecnológicas, ni de sustancias”. Esto lo ha hecho a través de una generosa donación.

Pedro García Aguado y Dakota Tárraga en 'Hermano Mayor' Mediaset

Se sabe, según ha contado, que retomó su trabajo como conferenciante y divulgador y que su labor como tal es ayudar a familias y a personas con trastornos adictivos. "Estoy en un proyecto muy chulo llamado Inner Experience, en el que juntamos a 130 jóvenes y les hacemos un trabajo de autoconocimiento, desarrollo personal y gestión emocional", declaraba a los medios tras su victoria. Otra de las ayudas que ofrece es en el Centro Tempus, una clínica psicopedagógica en la que ayuda a personas dependientes a superar su adicción a la bebida y las drogas.

El excampeón olímpico también se ha convertido en un gran colaborador de televisión. Desde que volvió de Honduras, García Aguado ha colaborado en algunos debates de Gran Hermano y cada fin de semana acude a Fiesta, el programa presentado por Emma García.