Beatriz Rico, a punto de quedarse fuera de "Supervivientes 2025": este es el motivo

Beatriz Rico es uno de los fichajes que más ha sorprendido a los fans de "Supervivientes 2025" de esta nueva edición. La actriz ya ha puesto rumbo a Honduras y el próximo 6 de marzo se estrenará como concursante del reality más extremo de Mediaset. Allí, la artista luchará para sobrevivir junto a otros concursantes como Álvaro Muñoz Escassi, Terelu Campos y Laura Cuevas, entre otros tantos vips.

Beatriz Rico fue la quinta participante confirmada de esta nueva edición del reality y su paso por el concurso promete dar mucho de qué hablar. Tras conocerse la noticia, fue la propia artista la encargada de desvelar el motivo por el que casi se queda fuera del casting en X, red social en la que es muy activa.

"¡Que me voy a Honduras! Mirad, cuando se publicó mi nombre escribí “¿esto es cierto?”: 1. No se puede decir nada hasta confirmación oficial. 2. Estaba pendiente del resultado del chequeo médico, de hecho dio unos valores confusos y tuve que repetir unas pruebas. Ahora, sí, ¡me voy!", escribió Rico en su cuenta oficial de X.

Antes de poner rumbo a Honduras, la actriz se despidió en X de sus seguidores con un emotivo mensaje. "Me voy. Creo en el poder de la personas cuando se unen aunque estén lejos. Ojalá tener allí un móvil para ir contándoos y que me aconsejarais. Ojalá una cama con mosquitera. Y un w.c con cisterna. Ojalá no estar acohoná.

Ojalá mis compañeros sean majos; sé que es una competición, pero en una competición también hay sitio para el compañerismo y buen rollo. Ojalá sea así. Dejo esta cuenta en manos de mi amiga Paula, que os irá contando cosas. He recibido tantos mensajes vuestros de apoyo que solo puedo decir un enorme y emocionado. Gracias de corazón. No somos sobrevivientes, somos supervivientes. ¡Ojo! Super, no sobre. ¡Creo que éste es el espíritu! Hala, comienza la aventura. Que Dios nos coja confesaos...", escribió Rico el domingo 2 de marzo, horas antes de volar a la isla junto a sus demás compañeros de edición.

Quién es Beatriz Rico

Beatriz Rico es una conocida actriz, presentadora y escritora española. Esta es la primera vez que la asturiana participa en un reality y todas las miradas están puestas en la artista, que afronta con mucha ilusión y nerviosismo esta nueva aventura televisiva.