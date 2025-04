Antonio Orozco se sincera sobre su trascendental cambio físico en 'El Hormiguero': "Me salvó"

Antonio Orozco ha asistido como invitado al 'Hormiguero' esta noche y lo ha hecho para presentar su nuevo trabajo. Sin embargo, el artista ha querido hace énfasis en el transcendental cambio físico que ha experimentado en poco tiempo. "He bajado 22 kilos", asegura. Y, según ha explicado, el primer paso viene de conectar con tu interior y encontrar cuál es la raíz del problema.

Tal y como le ha confesado a Pablo Motos, hasta que no asistió a terapia, no consiguió solucionar este problema que llevaba arrastrando desde hace 20 años. Algo, que le permite estar en su mejor momento. "Ir a terapia es lo más bonito que puede pasarle a un ser humano", asegura Orozco.

Antonio Orozco en 'El Hormiguero' Antena 3

"Empiezas a hablar de cosas que no te habías atrevido a hablar con nadie", destaca. "Para mí, fue descubrir un mundo nuevo". Es más, el cantante asegura que la sensación fue equiparable a cuando se puso lentillas por primera vez y volvió a ver las cosas tal cual como son. "Ha sido fundamental y crucial darse cuenta, pero hacerlo con la gente adecuada", ha recomendado. "Tener la certeza de que es un profesional".

A pesar de que hace un año que empezó a ir a terapia, le ha servido para descubrir que todos los problemas tienen solución y que el camino es mucho más fácil de lo que pensamos en un principio. "Me salvó", reconoce emocionado.

De lo que no cabe duda, es de que todo este proceso ha llevado al artista a tener también una gran evolución musical. Tal y como él mismo argumenta, este último disco titulado 'El tiempo no es oro' es uno de sus mejores trabajos y del que se siente más orgulloso. "La oportunidad que me dí a mi mismo, me la tenía que haber dado hace mucho tiempo", remarca.