Arkano dice basta y activa el protocolo de abandono en “Supervivientes 2024”: "Es un infierno"

Fue un momento muy duro el que se vivió ayer en Cayos Cochinos, con Arkano como protagonista. El concursante de esta edición de “Supervivientes” no está atravesando su mejor momento dentro del concurso y ayer hizo saltar las alarmas durante la gala dominical pidiendo que se activara el protocolo de abandono, dejando boquiabiertos a todos los presentes en el plató de Telecinco. Una petición sorprendente que ha provocado que su madre, la persona de más confianza para Arkano y que siempre se encuentra en el plató del programa para defenderlo, esté volando en estos instantes hacia Honduras según confirmó ayer el concurso de Mediaset.

No aguanta más

El momento crucial llegó justo después de la publicidad, cuando se produjo el bajón del concursante, que confesó entre lágrimas su actual postura: “No quiero estar aquí. Lo siento. No quiero que mi familia se agobie. Quiero mantener la compostura. No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite. ¡Ya está!”, espetaba un dolorido Arkano, que siguió argumentando los motivos de su petición de abandono. “Que no quiero, que es tiempo perdido para mí estar aquí y es tiempo que no vuelve. Me sabe mal estar así porque se preocupe mi familia. Ya está. Quiero hablar con el programa para que me digan cuánto tengo que pagar de penalización para irme de aquí. Joder, qué mierda es esto. No quiero estar aquí, no puedo. No puedo, me quiero ir. Esto es un infierno”, expresó finalmente el concursante.

El martes, decisión definitiva

La presentadora Sandra Barneda aplaudió la sinceridad del concursante, pidiéndole que reflexionara la decisión hasta la próxima gala de este martes, en la que sabremos si finalmente Arkano decide decir adiós de manera definitiva a “Supervivientes 2024”.

“Como decías, llevan setenta y pico días en esas condiciones y muchas veces no nos damos cuenta porque sonríen, pero cuando digo que son unos auténticos valientes es verdad y por eso este programa se llama Supervivientes con todas las letras, que nos olvidamos de repetirlo. Desde aquí todo mi mérito y admiración para ellos… Va todo mi ánimo para Ángel, Blanca, para todos… ¡Tenéis toda mi admiración! Gracias por aguantar y hacer que este programa sea grande”, alegó la maestra de ceremonias, que confirmó que la madre del concursante llegará en las próximas horas a Honduras, visita que será un bálsamo de paz para Arkano, que vive su peor momento en “Supervivientes 2024”.