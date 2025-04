Así fue la visita inesperada de Sergio Ramos a Pilar Rubio: "Esto es una inversión en nosotros"

Era la final de "Maestros de la costura celebrity" y ahí estaba la mediática Pilar Rubio, que fue sorprendida con la entrada de su madre y su marido Sergio Ramos en el gran día, la gran cita. Suponía el duelo, ya último entre Carmen Farala y Pilar Rubio para debatir quién se alzaba como ganadora.

La presentadora del programa, Raquel Sánchez Silva, dio primero la bienvenida a las dos finalistas para dar paso enseguida a los seres queridos que les iban a acompañar y fue cuando entró en escena el futbolista. “Te quiero cariño mucha suerte, lo vas a hacer muy bien”, le dijo al entrar.

Después les veríamos conversando más desenfadados y fue cuando Pilar admitió la sorpresa que había sentido al verlo: “¿Cómo se te ocurre venir?, ¡qué nervios!”, a lo que él contestó: “Como tú me apoyas también en todas mis cosas, sabía que hoy era importante para ti”. "Ha venido para verme porque si no no me ve", dijo Pilar, "También, esto es una inversión en nosotros", respondió Sergio Ramos.

Durante el programa

Ya durante el programa el futbolista lo tuvo claro: “En eso consiste la pareja, en apoyarse y aconsejarse”.

Porque si hay algo se sabe de estos programas es que también pasan factura en casas: “Se ha volcado en el proyecto desde el principio. Le ha dedicado muchísimas horas que le ha quitado un poco a sus seres más queridos, a los niños, a su madre, a su esposo. Pase lo que pase nos llevamos una campeona a casa”, mantuvo.