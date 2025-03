Así huele Isabel Preysler según su hija Tamara Falcó: "Delicioso"

Tamara Falcó estuvo ayer presente como cada jueves en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero', el programa de entretenimiento más visto del día de ayer, además de liderar toda la semana tras firmar un gran mes de Febrero. Tras la entrevista a Millie Bobby Brown, la marquesa de Griñón acompañó a Nuria Roca, Juan de Val y Cristina Pardo y durante la charla, Tamara Falcó sorprendió a todos los presentes con la curiosa anécdota que contó sobre su madre, Isabel Preysler, que dejó impactado al maestro de ceremonias del programa de las hormigas más famosas de la pequeña pantalla, Pablo Motos.

Un olor bastante llamativo

Tamara Falcó es muy exigente con la limpieza de la ropa y dejó claro que no soporta usar prendas que no estén recién lavadas. Para ella, es impensable vestirse con algo que no huela a limpio. Esta costumbre parece haberla heredado de su madre, Isabel Preysler, quien, según cuenta Tamara, siempre desprende un aroma exquisito, incluso cuando está de viaje y debe llevar su ropa en la maleta durante varios días. La marquesa de Griñón recordó una anécdota en la que, durante un viaje, se quedó sin ropa y tuvo que pedirle prestada una prenda a su madre, aunque ya la había usado. Para su sorpresa, la ropa de Isabel seguía oliendo impecable, como recién sacada del armario. Entre risas, explicó que esto se debe a la cantidad de cremas y productos que su madre utiliza, lo que hace que siempre tenga un aroma "delicioso". Esta anécdota refleja la importancia que ambas dan a la higiene y al cuidado personal, un aspecto que, para Tamara, es fundamental en su día a día. Sin duda, su admiración por la pulcritud de su madre ha influido en su propia manera de ver la limpieza y el mantenimiento de sus prendas, que desveló anoche en 'El Hormiguero'.

Además de esta curiosa anécdota y de la entrevista a Millie Bobby Brown, la actriz británica con raíces andaluzas que vinó a presentar su nueva cinta en Netflix 'Estado Eléctrico' (que llega el viernes 14 de marzo a la plataforma de streaming), 'El Hormiguero' anunció a los invitados de la siguiente semana, la segunda en este mes de marzo: