Millie Bobby Brown desvela en 'El Hormiguero' lo más raro que se ha llevado a un rodaje: "Lo hago para tener un vínculo cercano..."

El popular programa de Antena 3, 'El Hormiguero', ha cerrado la semana con una visita de lujo: la actriz Millie Bobby Brown. La estrella británica, conocida mundialmente por su papel de Eleven en "Stranger Things", ha acudido al plató de Pablo Motos para hablar de su nueva película, "Estado Eléctrico", que se estrenará en Netflix el próximo 14 de marzo.

Desde el momento en que Millie ha hecho su entrada al programa, ha quedado claro que la noche sería especial. Recibida con aplausos del público, la joven actriz se ha mostrado cercana y divertida, compartiendo anécdotas sobre el rodaje y reflexionando sobre su carrera y su vida fuera de la pantalla. En "Estado Eléctrico", Millie interpreta a Michelle, una joven huérfana que se embarca en una aventura extraordinaria en un universo alternativo inspirado en los años 90. "Es una historia basada en una especie de años 90 alternativos. Mi personaje se llama Michelle, es huérfana y está en un hogar de acogida. Me acompaña en la película su padre de acogida, que no es demasiado agradable con ella, y acaba conociendo a un robot que afirma ser su hermano, quien había fallecido hace muchos años atrás", ha explicado la actriz.

Este viaje se convierte en una historia de autodescubrimiento y superación, en la que Michelle conocerá a personajes fascinantes. "Estoy deseando que la veáis ya. Es una película fantástica", ha asegurado Millie con entusiasmo. Además, la película también invita a la reflexión sobre el impacto de la tecnología en la sociedad actual. "Creo que esas gafas que salen en la película representan un poco lo que son los móviles ahora, que son una adicción para nosotros", ha comentado la actriz. "Veo a mucha gente cuando voy por la calle que están todo el tiempo mirando la pantalla del móvil, y esta película tiene ese mensaje. Ayuda a que el público reflexione sobre su relación con los móviles", ha explicado Michelle Bobby Brown

Por otra parte, durante la entrevista, Pablo Motos le ha recordado que su compañero de reparto, Chris Pratt, ya había visitado el programa en el pasado y protagonizado un curioso reto de resistencia que consistía en no pestañear, el actor logró estarlo durante seis minutos. Millie, sorprendida, ha bromead: "¡Es una locura!". La actriz y Pratt compartieron una conexión especial durante el rodaje debido a su amor por los animales. "Yo tengo una granja en Estados Unidos y él también. Eso nos sirvió para establecer un vínculo, el amor por los animales", ha contado. Asimismo, Millie ha revelado una divertida anécdota sobre el rodaje: llevó un cabritillo a su camerino. "Yo alimento a mis animales en la granja para tener un vínculo cercano con ellos y me lleve al rodaje a uno de mis cabritillos. Hay que darle el biberón cada cuatro horas. Por la noche me levanto cada cuatro horas también", ha dicho entre risas.

A lo largo de la conversación, Millie también ha reflexionado sobre el impacto de las redes sociales, especialmente en los jóvenes. "Creo que las redes sociales pueden ser un entorno muy negativo, sobre todo para personas jóvenes como mi generación. Espero que en un futuro sea un lugar seguro para que la gente pueda difundir amor en vez de tanto odio", ha expresado. Cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre los insultos que recibió cuando saltó a la fama a los 12 años, Millie se ha sincerado: "No creo que la prensa o las redes sociales deban difundir mensajes de odio o hacer bullying a menores o a actrices infantiles. Yo tuve suerte porque conté con mucho apoyo". La actriz también ha explicado que, en sus primeros años de carrera, era más cuidadosa con sus palabras en las entrevistas por miedo a las reacciones en redes sociales. Sin embargo, con el tiempo ha cambiado su perspectiva. "Ahora que he crecido, me he dado cuenta de que son adultos los que insultan y que no deberían actuar así. Espero y deseo que las redes se conviertan en un lugar seguro de verdad para que se pueda crear, amar y ser la gente libre", ha asegurado la intérprete.

En otro orden de cosas, Millie ha encontrado en su granja un refugio para desconectar del estrés de la fama y las redes sociales. "Los animales son una gran fuente de curación para mí. Tengo una gran conexión con ellos y, si tengo estrés o ansiedad, me voy a la granja y me siento con mis animales. Ellos notan que estoy mal, los animales tienen una gran intuición", ha explicado. La actriz tiene más de 25 animales de granja y 35 perros, muchos de los cuales ha rescatado. "Los perros los he rescatado de la calle y los he ido adoptando hasta que encuentro gente que les pueda dar una buena vida", ha dicho. Además, Millie está estudiando veterinaria. "Quiero aprender para poder vacunar yo misma a los perros a los que ayudo. Soy capaz de leer un ecógrafo y lo usé con una burra que tengo, y descubrí que estaba embarazada. Ahora estamos esperando un burrito", ha contado emocionada a Pablo Moto.

Con el estreno de la última temporada de "Stranger Things" a la vuelta de la esquina, Millie ha hablado sobre el fin de la serie que la lanzó a la fama. "Ha sido muy emotivo porque me encantaba la serie y esta va a ser la última temporada. Me encantaba el equipo, el reparto… Los últimos diez años de mi vida en esa serie me han encantado. Siempre estaré agradecida de formar parte de esta serie de Netflix", ha afirmado. Cuando Pablo Motos le ha preguntado cómo se sintió al rodar su última escena, ha respondido: "Me sentí muy agradecida por la oportunidad que me habían dado de poder interpretar el personaje y ser parte de la serie. Tengo que decir que no lloré mucho". Pero aunque "Stranger Things" llegue a su fin, Millie ya tiene nuevos proyectos en marcha. Su productora, que recientemente ha lanzado, tiene un objetivo claro: "Mi idea es crear proyectos en los que mostremos mujeres potentes y empoderadas… contar historias que normalmente no se contarían. Quiero algo que sirva de inspiración", ha explicado. Además, ha revelado que disfruta realizando sus propias escenas de acción. "Las hago todas. Yo hice una incluso teniendo miedo a la claustrofobia", ha confesado.