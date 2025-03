Tamara Falcó se ha comprado en Zara la bomber burdeos que es tan elegante como un traje

Nuestra cita de los jueves nunca falla, y menos en una noche de lluvia como la que tuvimos en Madrid, que no hay mejor plan que televisión, sofá, y manta. Y ya sabemos que los jueves por la noche son para 'El Hormiguero' con Tamara Falcó y sus looks. Y una semana más, sigue abonada a su idilio con Zara, esta vez con una bomber burdeos que es tan elegante como un traje. Hay tendencias que vuelven constantemente. Un claro ejemplo de ello es la chaqueta bomber que lleva varios años anunciando su regreso. A pesar de que nunca se ha ido, y de que siempre pueden encontrarse diferentes ejemplos en las firmas de moda, no siempre aterriza en las misma versiones.

Aunque en las últimas semanas nos habías acostumbrado a ver a Tamara Falcó con blazer, ahora la ha cambiado por esta bomber que es igualmente elegante. Y aunque de momento no lo hemos podido ver, seguramente la ha combinado con los pantalones a juego de Zara. Por eso vamos a aprovechar esta ventana, por si la marquesa de Griñón nos lee, para que vuelva a compartir con nosotras cada jueves esos vídeos y fotografías de sus looks completos en el programa de Antena 3. Porque de momento, solo hemos podido ver esta bomber burdeos de Zara.

Tamara Falcó chaqueta de Zara. @tamara_falco

Chaqueta bomber ZW collection (49,95 euros)

Bomber burdeos. Zara

La bomber está de vuelta esta primavera

En las últimas temporadas hemos visto triunfar desde chaquetas bomber satinadas, hasta elegantes opciones de lentejuelas, prácticas versiones de cuero y también de corte cropped. Ahora, la moda se va precisamente al extremo contrario de esta última augurando que serán las cazadoras bomber oversize las que arrasarán desde ahora y especialmente la próxima primavera-verano 2025.

Una bomber que Tamara Falcó luce en un color burdeos de lo más favorecedor con una camiseta blanca debajo.