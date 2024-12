Así serán las Campanadas 2024-2025, horarios, curiosidades y sus looks

A estas alturas a nadie se le escapa que hoy no es una noche cualquiera. Feliz para muchos, complicada para tantísimos, el ardor de la Dana sigue en el corazón comunitario y esperanzadora para la mayoría. Estamos en las últimas horas de este 2024, cerrando las puertas mentales a un año y con el deseo de que 2025 nos traiga lo mejor. Pero si algo sabemos es que cuando se vayan acercando las doce de la noche y la suculenta cena se haya alejado en las reuniones familiares de España llegará la hora de debatir, ¿dónde vemos las Campanadas?

Antes de que se acerque el momento vamos a recapitular:

La experiencia de los tres últimos años nos dice que la cadena de Atresmedia, Antena 3, con la apuesta de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, ha sido la apuesta ganadora. De hecho, el año pasado volvió a arrasar con 9,1 millones de espectadores únicos, un 29% de share medio y 4,3 millones de espectadores de media en su emisión. El tirón del vestido de Pedroche sigue arrasando entre los espectadores. Una sorpresa, que no se desvela hasta instantes antes de las propias Campanadas. Sigue siendo diez años después el secreto mejor guardado.

Pero, ¿qué sabemos hasta ahora?

“Voy a llevar un vestido, que no es vestido, que podría, perfectamente, ponérselo una super mega celebrity en unos Oscar o en una Gala MET”.

Cuenta con un diseño internacional, aunque es “made in Spain”.

Será el vestido más grande de todos los que se ha puesto y según ha manifestado ella misma “el más Pedroche”.

de todos los que se ha puesto y según ha manifestado ella misma “Un deseo muy potente que ojalá se haga realidad”, cumpliendo así el objetivo de otras ediciones.

Llevará capa, tendrá poca tela y estará compuesto por varios colores .

Esta semana, además Cristina Pedroche ha sido noticia por anunciar en sus redes, y el día de los Santos Inocentes, su segundo embarazo.

Por otra parte, y siguiendo con el día en el que estamos, Pedroche admite que: "Va a ser una cosa increíble. Sé que todos los años digo que este año el vestido es el mejor, pero es que este año es así. He vuelto a reencontrarme con mis inicios. Tenía muy claro el concepto que quería para el vestido y para el discurso y se han alineado los astros para que todo salga perfecto. Es el año en el que más ganas tengo de que sea ya 31 de diciembre y poder enseñar el vestido. Este año hay que estar muy atento a todo lo que pase desde el principio de la retransmisión y no sólo habrá que esperar hasta que me quite la capa. Al año nuevo le pido mucha salud para todo el mundo, mucho amor, pero también me gustaría pedir empatía. Me gustaría que nos pusiéramos más en el lugar del otro. Cuando hay sucesos catastróficos es natural sacar esa empatía. Creo que hay que trabajar también esa empatía cuando el de al lado no piensa como tú o no ha tenido las mismas vivencias y por eso no actúa como tú.”

Si cambiamos de cadena y a una oferta refrescante, las campanadas más divertidas y dicharacheras de la televisión las encontramos en laSexta. Un año más, Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las Campanadas para despedir 2024 y dar la bienvenida a 2025. La presentadora de "Mas vale tarde" repite, por octavo año consecutivo, como conductora del último programa del año y Dani Mateo, conductor de "Zapeando" y colaborador de "El Intermedio", regresa a las campanadas más desenfadadas.

Lalachus y David Broncano RTVE

David Broncano, presentador de La Revuelta, y Lalachus se comerán las uvas en la madrileña Puerta del Sol y será los presentadores para RTVE en el mismo año que la cadena pública lo ha fichado. Y una horita después, para los canarios, entrarán en escena Roberto Herrera y Nía.

En el caso de Telecinco y Cuatro, Ion Aramendi y Blanca Romero se comerán primero las uvas y una hora más tarde, cuando sean las doce de la noche en Canarias, Ángeles Blanco y Ricardo Reyes darán la bienvenida al 2025 en aquella maravillosa tierra.

Y así, sin apenas habernos dado cuenta habremos dado un paso más a este 2025. Locura máxima. Feliz año, por cierto. Va por adelantado, pero brindemos con ganas y salud.