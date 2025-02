Belén Esteban desvela su mayor secreto sexual: "Me encanta por la mañana y yo me pongo..."

Belén Esteban y María Patiño se han convertido en dos de las colaboradoras más mediáticas de la televisión española. Cada aparición en platós o programas se traduce en viralidad y expectación. La última de ellas ha tenido lugar recientemente en 'La Noche Golfa', el nuevo late night de Telemadrid presentado por Miguel Lago, donde ambas se han mostrado sin filtros y hablaron de temas personales, incluyendo detalles sobre su vida más íntima, la sexual.

Durante la entrevista, Miguel Lago les ha preguntado sobre sus hábitos más personales. Sin titubeos, Belén Esteban ha respondido con una anécdota que rápidamente ha llamado la atención de los allí presentes. "Yo por la noche soy más reacia, a mí me encanta por la mañana, me pongo en cucharita y digo 'Arriba España'. Me pongo en cucharita para insinuarme, para decir 'aquí estoy yo'", ha confesado entre risas. Según ha explicado la 'Princesa del Pueblo' , esta es su forma de insinuarse a su pareja, Miguel Marcos, y demostrar su interés en esos momentos del día. Por su parte, María Patiño ha admitido tener hábitos distintos a los de su compañera de 'Ni que fuéramos Shhh'. "Yo soy más de siestas", ha asegurado, explicando que al final del día lo único que le apetece es sacar al perro y acostarse. Ante esto, Belén Esteban ha reaccionado con humor, destacando sus diferencias. "Tú es que eres como eres", ha comentado entre carcajadas.

Más allá de la anécdota de las excolaboradoras de 'Sálvame', las diferencias en preferencias entre ambas han quedado evidenciadas durante la conversación con Miguel Lago. Mientras que Belén Esteban prefiere los momentos matutinos, María Patiño se decanta por las tardes. Lo cierto es que, según diversos estudios en la Unión Europea, la tendencia generalizada entre los ciudadanos es mantener relaciones por la noche, después de la jornada laboral y las responsabilidades del día. Esto contrasta con las confesiones de ambas colaboradoras, quienes tienen rutinas distintas a la media.

Por otra parte, con su visita a 'La Noche Golfa', Belén Esteban y María Patiño han vuelto a acaparar titulares y a convertirse en tema de conversación en redes sociales. En las últimas semanas, ambas han sido protagonistas por sus declaraciones en televisión, sino también por sonar para presentar el nuevo programa de TVE en la franja vespertina junto a Marc Giró.