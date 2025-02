Lydia Lozano se mete en un lío con una invitada de 'Mañaneros' y las redes sociales dictan sentencia con ella

El programa matinal de TVE, 'Mañaneros', ha vivido su emisión más viral y polémica en lo que va de año al recibir a Daniela Vallejo, representante de España en Miss Trans 2025. La modelo ha acudido al plató de La 1 para compartir su historia de superación, marcada por la falta de apoyo familiar, las terapias de conversión y las adicciones. Sin embargo, más allá de su testimonio, un comentario de la colaboradora Lydia Lozano ha generado gran revuelo en redes sociales.

Daniela Vallejo ha relatado en el programa de Adela González cómo tuvo que abandonar su Málaga natal debido a la falta de apoyo tanto en su entorno familiar como laboral durante su transición. "Puse tierra de por medio. Dije: 'Necesito salir de aquí, necesito pedir ayuda'", ha explicado, detallando que su situación la llevó a caer en el mundo de las adicciones. "Ya no era la cocaína. Terminé en la heroína, que era lo peor. Yo quiero lanzar un mensaje de que hay salida. Se puede pedir ayuda", ha agregado emocionada.

Por otra parte, durante la entrevista, los colaboradores del programa matinal de La 1 se han mostrado en todo momento comprensivos con la historia de Daniela Vallejo. Lydia Lozano ha puesto énfasis en la falta de apoyo de la familia de la invitada, mientras que Valeria Vegas ha subrayado el peligro de las terapias de conversión, prácticas que, según ha explicado Daniela Vallejo, contaron con el visto bueno de sus allegados. Tras su difícil experiencia, la malagueña decidió comenzar una nueva vida en Mallorca, donde recibió la ayuda de psicólogos y psiquiatras. "Me dijeron que lo que me pasaba se llama disforia de género y empecé mi tratamiento hormonal y mi transición. Me convertí en lo que soy hoy en día, una mujer feliz", ha expresado.

Daniela Vallejo también ha contado un episodio de discriminación laboral que vivió mientras trabajaba en un banco a través de una empresa de trabajo temporal. Aunque ya llevaba dos años en transición, aún no había cambiado su DNI y avisó de su identidad de género. Sin embargo, al llegar a su puesto, nadie estaba informado. "Me pusieron a trabajar contra una pared y, a las cuatro, ya tenía una carta de despido", ha denunciado. Según ha explicado la representante española a Miss Trans 2025, la empresa justificó su salida argumentando que "no encajaba con el perfil". Este despido fue denunciado ante una asociación de derechos del colectivo trans en Baleares. En ese momento ha sido cuando entonces Lydia Lozano ha queriendo enfatizar la injusticia de la situación y ha comentado: "Es que siempre hablamos de las redes, pero esto es lo que le ha ocurrido a Daniela. Que la echen de un banco por ser mujer", y ha añadido: "Es transgénica".

El lapsus de la excolaboradora de 'Sálvame' no ha sido corregida en el plató de TVE, pero sí en redes sociales, donde los usuarios han captado el momento rápidamente y se ha vuelto viral. La metedura de pata ha generado una polémica en X al volver a poner en el foco la importancia del lenguaje inclusivo y el respeto a la identidad de género.