Berta Vázquez cuenta a Broncano el "miedo" por el que no había ido a "La Resistencia"

Berta Vázquez y Lalo Tenorio acudieron a "La Resistencia" de MovistarPlus+ para presentar la película "Un hipster en la España vacía", aunque no estuvieron solos y aportaron su granito de arena Alberto Casado y Rober Bodegas para contar, en el caso de Rober, que hizo el casting para interpretar a un hipster, pero que le cogieron de pueblerino. Y en el caso de Alberto aspiró a protagonista y la cosa quedó en nada. Eso sí aseguraron las risas en el programa.

Momento de sinceridad tuvo Berta Vázquez con el presentador, David Broncano para contarle cuál es el motivo por el que había rechazado ir a "La Resistencia" en distintas ocasiones. “Me has invitado alguna vez que otra, pero no había venido porque me das un poquito de miedo”, admitió.

A Broncano le sorprendió y a pesar de que no indagó directamente, dado el carácter disperso del programa, volvió al rato sobre el tema para saber el verdadero motivo, a lo que la actriz acabó respondiendo: “Eres una persona muy imprevisible”.

Dinero y sexo

Y sin poder evitarlo llegó el turno a las preguntas básicas del programa: dinero y sexo.

Primero le tocó el turno a Lalo Tenorio, que recordó :"He trabajado mucho tiempo y tú podrías saber el sueldo que yo tenía aquí", comenzó diciendo.

"Nunca he dado el dato del dinero que llevo, jamás, sin que me intenten robar después", siguió Lalo para jugar al despiste, pero Broncano apretó y el invitado cerró el tema con un "podría comprar un coche bueno, de alta gama" y Vázquez aseguró que el sexo durante los últimos 30 días ganaba por goleada la masturbación. "Eso a veces se dice como una cosa peyorativa y, sin embargo, se puede disfrutar muchísimo", advirtió David Broncano.