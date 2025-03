La burocracia provoca una bronca mayúscula en 'Espejo Público': "Es el mayor problema de España"

'Espejo Público' vivió un momento de tensión durante la presentación de un monumento que simboliza el exceso de burocracia en España. El economista Diego Sánchez de la Cruz, invitado al programa, reveló la escultura que había encargado, una gran pila de documentos que representaba las regulaciones aprobadas en tan solo dos meses. "Los españoles están hartos, los empresarios ya lo identifican como el mayor problema por encima de los impuestos", aseguró.

Ejemplo de exceso de burocracia

Uno de los ejemplos más ilustrativos que dio Diego Sánchez de la Cruz fue el de la regulación en el sector audiovisual. Explicó que, mientras que la directiva europea de comunicación audiovisual solo exigía a España 15 folios de regulación para los canales de televisión, al adaptarla a la legislación nacional se convirtió en un documento de más de 100 páginas. Para el economista, esto es un claro ejemplo de "exceso de regulación", donde se pasa de una normativa simple y eficiente a una acumulación burocrática que dificulta el funcionamiento de empresas y ciudadanos. Comparó este fenómeno con el consumo de alcohol: "una copa puede estar bien, pero el exceso es perjudicial". Además, sugirió que, con una "motosierra" en mano, podría reducir considerablemente el volumen de normativas innecesarias que afectan a la economía del país.

Subieron los decibelios

El debate se intensificó cuando Chema Crespo cuestionó la validez de la escultura, argumentando que la burocracia actual es principalmente digital y que "ese monumento no existe, es falso". La discusión derivó en un acalorado intercambio de opiniones sobre el papel del Estado y la necesidad de regulaciones. Mientras unos defendían la desregulación y la reducción del gasto público, otros insistieron en la importancia de los servicios públicos y la seguridad jurídica. "Sin administración y servidores públicos, millones de personas no podrían dormir", afirmó el propio Crespo. La conversación, salpicada de referencias a Trump, Milei y la gestión económica, dejó patente la polarización sobre el papel del Estado en la economía actual y si realmente hace falta o no una motosierra en nuestro país.