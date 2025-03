Ábalos a la colaboradora de 'Espejo Público': "Si yo hablara sobre el presidente y su mujer, temblarían"

'Espejo Público' se hizo ayer eco de una noticia sobre una colaboradora de su programa que había admitido haber recibido por parte de José Luis Ábalos mensajes subidos de tono y una invitación para cenar con el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Hoy, el matinal de Antena 3 liderado por Susanna Griso ha desvelado como fue dicho encuentro y como se fraguó la interacción entre ambos, destacando una frase sobre el presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez, que no ha pasado desapercibido entre el resto de contertulios del programa.

El encuentro, paso a paso

En una noche de finales de 2024, en el conocido local Tony 2 Piano Bar de Madrid, el exministro José Luis Ábalos y una colaboradora del programa 'Espejo Público' se encontraron de manera casual. Era la una de la madrugada cuando ambos comenzaron a conversar a raíz de una entrevista que Ábalos había concedido horas antes a un medio de comunicación. La colaboradora notó enseguida que el exministro tenía ganas de hablar y, en poco tiempo, sacó a relucir dos nombres clave: Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. En un momento de la charla, lanzó una frase que la dejó marcada durante toda la noche: “Si yo hablara de estos dos, iban a temblar”, lo que sugiere que poseía información comprometida sobre el presidente del Gobierno y su entorno. A pesar de no conocerse previamente, Ábalos se mostró muy cercano y le pidió su número de teléfono. La fiesta continuó en el local, donde cada uno estaba acompañado por sus respectivos grupos de amigos. Sin embargo, lo más relevante ocurrió días después, cuando el exministro retomó el contacto y le envió una invitación para cenar. Antes de que la cita tuviera lugar, le mandó un mensaje de tono inapropiado, que luego decidió borrar. Pero ya era demasiado tarde: la colaboradora había leído el texto y lo había capturado, lo que la llevó a rechazar la invitación.

Tildan de bravucón a José Luis Ábalos

La situación se tornó aún más llamativa cuando, tras aquel encuentro, los amigos de ambos decidieron crear un grupo de chat en el que Ábalos se mostraba especialmente animado y donde comenzaron a intercambiarse mensajes sobre nombres importantes del país, empresas influyentes y otros temas delicados. La colaboradora, poco interesada en estas conversaciones, optó por abandonar el grupo. No obstante, el contacto con Ábalos continuó, reflejando un patrón de comportamiento que no había cambiado a lo largo del tiempo. Mientras tanto, el contexto político alrededor del exministro evolucionaba rápidamente: con su proceso judicial en marcha y su comparecencia ante el juez cada vez más inminente, el PSOE pasó de tratarle como un apestado a modular su discurso, evitando irritarle en exceso. Algunos colaboradores del programa señalaron que la actitud de Ábalos aquella noche podía deberse tanto a un intento de fanfarronería como a un descuido derivado de las horas y el ambiente. "La noche siempre enturbia la biografía", recordaban, mientras otros se preguntaban si sus declaraciones en el local respondían a una simple bravuconada o si realmente poseía información comprometedora que aún no ha salido a la luz.