Tras actualizar sus paquetes más económicos con seis canales de cine premium de regalo, Movistar Plus+ podría prepara el regreso a su catálogo de contenidos de Canal Cocina, el único espacio televisivo en español que dedica exclusivamente a la gastronomía la totalidad de sus contenidos. La televisión de pago más importante de nuestro país tuvo que desprenderse del canal a principios de 2025 pero ya estaría en camino de regresar a la parrilla de Movistar Plus+ para que sus clientes puedan disfrutar de todo su contenido.

De momento, emisión en pruebas

AMC Networks y Movistar Plus+ no llegaron a un acuerdo a finales de 2024, provocando que los 14 canales del grupo dejaran de emitirse en la televisión de pago. Entre ellos se encontraba Canal Cocina, el único canal de España que dedica íntegramente todo su contenido a la gastronomía, abarcando recetas tradicionales de toda la vida con las últimas novedades de la alta cocina. Para suplir la baja de los canales de AMC, Movistar Plus+ apostó por la televisión pública británica, la BBC, con cuatro canales de Reino Unido en el que se incluía uno especializado en Cocina, BBC Food. Según apunta MundoPlustv, Canal Cocina podría regresar a Movistar Plus+.

Movistar Plus+ ha añadido Canal Cocina a su dial de pruebas, aunque por ahora no hay emisiones activas. Esta posible reincorporación ha generado expectativas entre los seguidores del canal, quienes lamentaron su desaparición a principios de año. Sin embargo, a pesar de que su inclusión en la fase de prueba sigue el mismo proceso que otros canales que eventualmente se suman a la oferta de la plataforma, fuentes de la operadora han aclarado que, por el momento, no está prevista su vuelta definitiva.