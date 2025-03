Movistar Plus+ regala 6 canales de cine premium a la mayoría de sus clientes

Movistar Plus+ quiere fidelizar clientes más allá del fútbol, que sigue siendo uno de los grandes pilares en la televisión de pago más importante de nuestro país. Para ello se vuelca con el cine en nueva promoción en la que tendremos seis canales premium dedicados al séptimo arte totalmente gratuitos y conseguir así que nuevos clientes se abonen a Movistar.

Reforzarse gracias al séptimo arte

La suscripción más económica de Movistar Plus+ ha mejorado en el día de hoy. Según informa MundoPlusTV, Movistar Plus+ ha anunciado importantes cambios en su servicio de suscripción, beneficiando tanto a los usuarios de la tarifa de 14 €/mes como a los de la opción más económica de 9,99 €/mes. Quienes mantengan el plan de 14 €/mes accederán sin coste adicional a seis nuevos canales originales: Clásicos, Acción, Comedia, Drama, Indie y Cine Español. Esta mejora ampliará significativamente la oferta de contenidos, brindando una mayor variedad de películas y géneros a los suscriptores. La actualización será automática, por lo que los usuarios no tendrán que realizar ningún ajuste en su suscripción. Por otro lado, Movistar Plus+ ha reforzado su tarifa de 9,99 €/mes, que mantiene la calidad de imagen en Ultra Alta Definición (UHD) o 4K y permite el acceso a 80 canales, incluyendo eventos deportivos de primer nivel como LaLiga y la Champions League. Sin embargo, este plan no incluirá los seis nuevos canales de cine añadidos a la suscripción más cara. Con estos cambios, Movistar Plus+ busca diversificar sus opciones para atraer a distintos tipos de usuarios, ofreciendo desde una experiencia completa para los amantes del cine hasta una alternativa más accesible para quienes priorizan el deporte y el entretenimiento general.