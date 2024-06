“Tu cara me suena” la pasa factura al peso de David Bustamante

Uno de los grandes ases bajo la manga de “Tu cara me suena” es David Bustamante. El cantante cántabro es uno de los favoritos a ganar la edición, con actuaciones increíbles, como hace unas semanas poniéndose bajo la piel de Joaquín Sabina. El programa, aunque gustoso para el intérprete, también conlleva un lado negativo, tal y como ha confesado Bustamante, admitiendo que su peso no es el mismo desde que decidió participar en el concurso de canto e interpretación de Antena 3.

La última actuación le ha pasado factura

En una conversación relajada junto a sus colegas, Bustamante expresó su admiración por interpretar a Camilo Sesto, describiéndolo como "una experiencia increíble". Afirmó que Sesto fue una de las principales influencias en su carrera, inspirándolo a dedicarse a los musicales. "Camilo Sesto es uno de los grandes ídolos de mis padres, por lo tanto, lo he heredado. Soy un gran fan", confesó el cantante. Durante la charla, Miguel Lago intentó animar a Bustamante sobre su próxima actuación, señalando: "¿Sabes que David va a clavar la canción de hoy porque es la que siempre canta cuando traen las croquetas?". Lago añadió humorísticamente que cada vez que Bustamante ve croquetas, comienza a cantar "Jamás...", en referencia a una famosa canción de Sesto.

Bustamante no solo admitió su amor por las croquetas, sino que también reveló que ha ganado unos kilos durante su participación en el programa de Antena 3. "Jamás diré que no porque me las he comido todas. He engordado tres kilos desde que estoy aquí", admitió con una sonrisa. El presentador, Manel Fuentes, le respondió con un toque de humor y apoyo: "(Tres kilos) de satisfacción y de talento, que estás estupendo". En marzo pasado, Bustamante compartió en "El Hormiguero" con Pablo Motos que estaba en una fase de estricta disciplina para mantenerse en forma. "Estoy en un momento de disciplina total y me cuido mucho porque hay que estar a tope con lo que se viene y con la gira. Yo siempre trato de cuidarme, pero claro, a veces me como más bollos de pan de los que debería", comentó el cantante, mostrando su compromiso con su salud y carrera profesional.